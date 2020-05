83,6 millones de euros en la lucha contra incendios

Como ha destacado, en lo que se refiere al periodo de riesgo alto, que comprende del 1 de junio al 30 de septiembre, esta campaña se prevé excepcional, ya que se solapa con la situación de emergencia por el COVID-19. Por ello, el dispositivo conformado por el personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible, técnicos forestales, Agentes Medio Ambientales, trabajadores de la empresa pública GEACAM, así como las empresas de medios aéreos y de maquinaria pesada “cuenta con el compromiso del Gobierno regional para asegurar en el dispositivo las medidas específicas de prevención frente al COVID-19, conscientes de la importancia de no ceder en el esfuerzo comprometido ante la pandemia con todas las personas que forman parte del Plan Infocam, en una labor tan esencial en la protección de nuestro patrimonio natural”.



Escudero, que ha estado acompañado durante la presentación de la campaña por el viceconsejero de Medio Ambiente, Fernando Marchán, y el director general de Medio Natural y Biodiversidad, Félix Romero, ha resaltado la gran eficiencia del dispositivo regional de extinción equivalente al año anterior que en 2020 se consolida con la participación de aproximadamente 3.000 personas (la mayoría contratadas por Geacam), un número equivalente al del año anterior, mejorando su profesionalidad y eficiencia, mientras se sigue trabajando en prevención.



En este punto, ha recordado que, en paralelo a la campaña de incendios, GEACAM mantiene operativo un dispositivo específico de unas 170 personas para tareas de desinfección de centros públicos ante el COVID-19, que estará compuesto por personas igualmente cualificadas en incendios forestales y que, aunque no tendrán inicialmente participación en el dispositivo de incendios, pone de manifiesto la capacidad y relevancia de la empresa pública ante las emergencias en nuestro territorio.



Igualmente, el consejero ha hecho una especial mención a los técnicos de incendios que trabajan en la gestión y dirección del dispositivo, “un colectivo con enorme vocación por la conservación de nuestro patrimonio forestal y cuyo trabajo, aunque no siempre es tan visible, es sin duda es una de las piezas angulares de todo el dispositivo, tanto en su organización, como en su despliegue y dirección durante la extinción”, ha asegurado.



Más medios para la campaña de extinción y refuerzo en prevención



En cuanto a la campaña de extinción, el presupuesto para este 2020 es similar al de años anteriores con más de 39 millones de euros. Los medios con los que se contará para esta campaña son los siguientes: 25 medios aéreos entre helicópteros de transporte de brigadas y extinción, bombarderos, aviones de carga en tierra y aviones de coordinación; 13 brigadas helitransportadas, 51 Brigadas terrestres, 50 autobombas, 37 autobombas–retén, 5 nodrizas, 44 patrullas móviles, 1 unidad de comunicaciones y 18 equipos de maquinaria pesada. Como novedad, cabe mencionar que se incorpora una máquina pesada con respecto a 2019 y que se ubicará en Molina de Aragón, Guadalajara.



Respecto a los medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la región, serán un helicóptero bombardero KAMOV de 4.500 litros de capacidad ubicado en Las Minas - Hiendelaencina (Guadalajara); 2 BRIF compuestas cada una por dos helicópteros semipesados que actúan conjuntamente con una cuadrilla de 18 combatientes y que están ubicadas en las bases de Prado de los Esquiladores (Cuenca) y La Iglesuela (Toledo); un avión anfibio de 5.500 litros de capacidad, en la base aérea de Los Llanos (Albacete). Y también dos retenes terrestres, dos autobombas y un equipo de maquinaria pesada en el Parque Nacional de Cabañeros; y un retén terrestre y una autobomba en el de las Tablas de Daimiel, más un retén en Quintos de Mora (Toledo).



Asimismo, ha agradecido también la participación del resto de administraciones que aportan efectivos al Plan INFOCAM como son las diputaciones provinciales, Guardia Civil, Policía, UME, los Ayuntamientos, Urgencias del Sescam, y Emergencias del 112.



En cuanto a la campaña de prevención, la previsión económica es superior con respecto al año anterior, situándose en 44,5 millones de euros (en 2019 fue de 41,7), y respecto a los trabajos en superficie de tratamientos selvícolas en lo que va de año, y teniendo en cuenta el parón que nos marcó la llegada del COVID desde el inicio de la crisis, ya se han realizado unas 4.300 hectáreas, (en todo el 2019 se pudieron realizar 8.000 hectáreas).



Concienciación e implicación ciudadana: ‘Contra los incendios: #PlantaCara’



Precisamente con el objetivo de mejorar estos datos, José Luis Escudero ha presentado lo que será la nueva campaña de sensibilización y comunicación sobre los incendios forestales elaborada por el Gobierno regional y que será lanzada también a partir del 1 de junio en medios de comunicación y redes sociales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.



Con una imagen renovada del logotipo del Plan INFOCAM “este año queremos reforzar el papel que el conjunto de la sociedad juega en la lucha contra los incendios forestales con una campaña orientada claramente a reducir el número de incendios por causa humana que es la que está en el origen en nueve de cada 10 incendios, para que la gente entienda que el éxito del Plan INFOCAM depende de todos”, ha recalcado, y ha recordado que en 2019 fueron 336 negligencias y causas accidentales, 307 intencionados, 80 por rayo, 19 reproducciones y 127 por causa desconocida.



En Castilla-La Mancha, anualmente se producen 800 focos capaces de originar incendios forestales en nuestra región, de ellos 600 son extinguidos en fase de conato (antes de que superen una hectárea), solamente 8 de ellos (1%) acaban siendo un incendio que supera las 100 hectáreas, y finalmente sólo 3 (0,375%) llegan a superar las 500 hectáreas, convirtiéndose en grandes incendios forestales. “El dato es significativo, solo el 1% de los incendios superan las 100 hectáreas y solo el 0,4% llegan a ser grandes, por tanto, tenemos un dispositivo muy eficiente del que nos sentimos muy orgullosos”. Pero al mismo tiempo, nueve de cada 10 incendios tienen origen humano, la mitad son intencionados y la otra mitad por negligencias o accidentes.



Así como ha explicado, “el lema de esta nueva campaña: ‘Contra los incendios: #PlantaCara porque 9 de cada 10 incendios son evitables #EresEsencial’, pretende la participación de todos los ciudadanos de la región en este reto común contra los incendios forestales”. Llegará a la población a través de las redes sociales y medios de comunicación durante el verano.



Como novedad, este año se compartirá a diario con los medios de comunicación en formato mapa la información de riesgo de incendios y recomendaciones, basada en el Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales (IPP), “una información esencial y de servicio público para reforzar la sensibilización y colaboración ciudadana ante el problema de los incendios”.



“Nuestro objetivo es que conociendo el IPP que informa a diario del riesgo de incendios sobre la base de las condiciones climatológicas y meteorológicas asociadas al tipo de vegetación de nuestra región, todos actuemos en consecuencia. Queremos que el mapa del IPP sea algo cotidiano y comprensible de manera parecida a la información meteorológica o la de tráfico”, ha indicado Escudero.



El consejero ha resaltado la importancia de implicar a los ciudadanos, “que se sientan parte esencial del éxito del Plan INFOCAM”, y, para ello, ha hecho una llamada a la prudencia y a cumplir con la normativa en materia del uso del fuego, evitando realizar ninguna actividad de riesgo en este periodo. En segundo lugar, que denuncien cualquier uso irresponsable del fuego, “hay que ser firmes socialmente y no tolerar la irresponsabilidad de nadie en esta amenaza”. Y avisar siempre al 112 ante cualquier emergencia, “ya que la detección rápida es fundamental para la eficiencia del dispositivo”, como ha manifestado.



Novedades en la información sobre los incendios en la región



Por último, ha explicado otra importante novedad respecto al sistema de información pública que el Gobierno regional pone a disposición de la ciudadanía y los medios de comunicación en lo referentes a los siniestros. Así, por primera vez, se contará con ingenieros de montes y forestales del dispositivo como portavoces: Dos regionales (director técnico del Centro Operativo Regional y coordinador de Área de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad); y dos portavoces provinciales (director de cada Centro Operativo Provincial y Jefes de Servicio Provincial de la misma Dirección General).



Como ha señalado Escudero, “queremos que sean los técnicos expertos los que tengan la palabra”, pues como ha añadido “la labor de comunicación durante las emergencias es fundamental para que la población tenga confianza, y para ello la información ha de ser ágil y fidedigna, un compromiso ineludible para todos los que tenemos una responsabilidad tan elevada ante nuestros conciudadanos en situaciones de riesgo”.



Y como años anteriores, se contará con la plataforma FIDIAS en la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde se mantiene actualizada la información sobre el inicio y evolución de cada incendio forestal. Además de la cuenta en Twitter del Plan Infocam (@Plan_INFOCAM).