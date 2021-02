Apag denuncia que se están produciendo ataques de lobo a ganado casi a diario

Desde sus redes sociales APAG indica que el ganadero afectado se pregunta desesperado en un audio si “¿de verdad tenemos que estar sufriendo esto? No se ya ni que hacer, me río por no llorar”.

Señalan que la provincia de Guadalajara está registrando ahora más ataques de lobos al ganado que la de Palencia en las últimas semanas, casi uno diario.

Ante esta situación, animan a todos sus socios a presentar alegaciones contra la próxima protección del Lobo Ibérico en España.

ASAJA CLM exige un Régimen de Protección Especial para la ganadería extensiva en España

Y es que Asaja de Castilla-La Mancha, organización agraria a la que pertenece APAG, ya ha manifestado su rechazo a la decisión aprobada la pasada semana en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural, de incorporar al lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que según Asaja "ha dejado patente que la cabaña ganadera española no es de su interés, ni de su competencia".

Con los votos en contra de las Comunidades Autónomas más afectadas (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León) sumados a los de Murcia, Madrid, Andalucía y País Vasco y en una votación muy ajustada y que se tuvo que repetir por empate, la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad ha decidido proponer prohibir la caza del lobo en toda España. El resultado no es vinculante pero todo hace pensar que la ministra Teresa Ribera querrá materializar su aplicación.

ASAJA CLM consideran que si el lobo, cuya población se ha recuperado en los últimos años sin estar incluido en ningún catálogo de amenaza o peligro de la especie, va a ser objeto de una protección especial y una nueva estrategia para su gestión y conservación, "la ganadería extensiva necesita con mucha más urgencia una protección especial para poder sobrevivir, a la vista de los censos de los últimos años en nuestro país".