Desde la Asociación aseguran que "el denunciante fue el socio de ATICA y no los agentes forestales", de los que dicen que "ni siquiera informaron de la supuesta infracción". Así, añaden que se ha denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) el hecho de que uno de los agentes tomase con su teléfono móvil una fotografía del DNI del cazador, por considerar que "la captación de imágenes no autorizadas de datos personales a través de dispositivos móviles que al parecer serían de titularidad privada podría constituir una actuación no ajustada a Derecho". "Según criterio de la propia AEPD, la toma de los datos de filiación de cualquier ciudadano para su posterior tratamiento debe realizarse a través de métodos que garanticen la seguridad y confidencialidad de los mismos", según Atica.

Pese a ello, recuerdan que los estatutos de la asociación incluyen "la defensa y conservación de nuestros recursos naturales, circunstancia que, lógicamente, lleva implícito el reconocimiento y la admiración a la gran labor que diariamente realizan los agentes medioambientales para la consecución de este objetivo". "Nunca ha sido el propósito de Atica Guadalajara menospreciar o desacreditar el trabajo que ejemplarmente realizan los agentes medioambientales, sino, al contrario, esta organización siempre ha mostrado su total disposición a colaborar con este Cuerpo en la consecución de este fin común", añaden.

Sin embargo, desde Atica critican que APAM CLM haya señalado al presidente de la asociación después de la polémica surgida durante el control. "En relación con la identificación de la persona denunciada y de los hechos por los que presumiblemente habría sido propuesto para sanción, los cuales se consignan expresamente en la nota de prensa emitida por APAM CLM, desde Atica Guadalajara queremos manifestar nuestro más profundo rechazo a esta presunta vulneración del Código de Conducta previsto en el art. 52 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se recoge expresamente el deber de confidencialidad, de íntegra aplicación a cualquier empleado público respecto de la información a la que haya tenido acceso en el ejercicio de sus funciones".

"Sin duda, este lamentable suceso, que ya ha sido denunciado en sede procedente, es un claro ejemplo del inadecuado tratamiento de los datos personales obtenidos y que finalmente han sido difundidos sin el consentimiento de su titular. En todo caso, y hasta que la Justicia se pronuncie al respecto, rogamos que se respete del derecho a la presunción de inocencia de las personas y entidades denunciadas", finalizan.

Además aseguran que no es cierto"que nuestro asociado se negase a que se llevase a cabo el registro de su vehículo, como así se asevera en la nota emitida por APAM CLM. De hecho, los agentes de la Guardia Civil intervinientes pudieron realizar dicho registro sin obstáculo alguno, como así obra en la diligencia para hacer constar levantada a tal efecto y que en su día será aportada en sede judicial a fin de desacreditar las inciertas y graves acusaciones vertidas al respecto sobre nuestro asociado".