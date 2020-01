La XXII Gala de Premios de Medio Ambiente de Ecologistas en Acción tendrá lugar el próximo viernes 24 de enero de 2020, a las 19 horas, en el Teatro Buero Vallejo de Guadalajara.

Convocada la XXII Gala de Premios de Medio Ambiente de Ecologistas en Acción de Guadalajara . Las nominaciones a las mejores conductas ambientales son tres y a cada uno de ellos le otorgaremos uno de los premios que llevan el nombre de tres activistas que marcaron con su buen trabajo el ecologismo de Guadalajara : María José Gallego, Ramón Fernández Durán y José Luis Sampedro. Respecto al premio Atila, sólo habrá un ganador entre cinco nominados.

La entrada consistirá en un donativo de 3 euros; la recaudación se destinará íntegramente a la Asociación contra la Leucodistrofía y Enfermedades Neurológicas de Guadalajara que desde 2002 luchan diariamente para conseguir una mejor atención a las personas afectadas por estas enfermedades, procurando atención y cariño, tanto a los enfermos como a sus cuidadores.

Este año nos acompañarán con sus canciones en directo Conchita , Briganthya y Guadspel Choir, además de la participación del narrador oral Pep Bruno y la colaboración durante toda la gala de Comando Teatral.

Para la entrega de los premios a las mejores conductas ambientales contaremos con, Olga Lucas, compañera de José Luis Sampedro , con una representante de la organización WWF Guadalajara y aprovecharemos la presencia de Pep Bruno para la entrega del tercer premio.