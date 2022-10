Guadalajara acoge el ‘I Foro Internacional de la Alianza por los Servicios de los Ecosistemas de Castilla-La Mancha’

El evento será inaugurado por el consejero José Luis Escudero, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; el director de capital Natural de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Humberto Delgado; el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido y el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo.



Este I Foro internacional es un encuentro de expertos nacionales e internacionales cuyo objetivo es dar visibilidad al compromiso que esta región, de forma pionera a nivel europeo, está realizando por la conservación de los montes para movilizar más recursos para el conjunto del medio natural y la biodiversidad.



Así reunirá en torno a 150 expertos representantes de empresas e instituciones financieras, administraciones públicas y sociedad civil creando oportunidades de colaboración con las que impulsar las mejores prácticas para la puesta en valor de la biodiversidad y otros servicios de los ecosistemas.



Se ha estructurado a lo largo de dos días, el miércoles 26 con una jornada de una importante calidad técnica y de intercambio de experiencias y, el jueves 27, una visita de campo a distintos proyectos relacionados con la puesta en valor de los servicios de los ecosistemas en el Parque Natural del Alto Tajo.



Cuatro mesas de debate y ponencia marco



En cuanto a la principal jornada del miércoles se ha diseñado en torno a cuatro mesas de debate y una ponencia marco que girará en torno a la importancia de los servicios de los ecosistemas y será protagonizada por Sven Wunder, científico principal del Instituto Forestal Europeo, investigador del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y profesor honorario de la Universidad de Copenhague.



La primera mesa de debate, moderada por el director general de Medio Natural y Biodiversidad, Félix Romero y que se titula ‘Servicios ecosistémicos y el papel innovador del sector público’, cuenta entre el panel con Humberto Delgado, director de capital Natural de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea; Elena Pita, directora de la Fundación Biodiversidad, y Stephen Hart, responsable de la división de préstamos y financiación para el clima del Banco Europeo de Inversiones.



En la segunda mesa, bajo el nombre ‘Medir para dar valor’, moderada por David Álvarez, director Ejecutivo de Ecoacsa Reserva de Biodiversidad, SL, se expondrán los métodos de medición y valoración de los servicios de los ecosistemas, para dar claridad sobre este asunto de manera que puedan ser conectados con el mercado. Contará con Asger Olesen, responsable de Clima y Ecosistemas de FSC Internacional; Isaac Nájera, manager global de Medio Ambiente de Repsol E&P; y Winjand Browers, responsable de programa en el PBAF (Partnership for Biodiversity Accounting Financial).



La tercera mesa, titulada ‘Compañeros de viaje’ y moderada por Eduardo de Miguel, director gerente de Fundación Global Nature, tiene como objetivo construir colaboraciones de la mano de las organizaciones no gubernamentales para movilizar y atraer dinero de fondos privados y públicos a favor de los servicios ecosistemas, con especial prioridad en proyecto de Castilla-La Mancha. Contará en el panel con Enrique Segovia, director de Conservación de WWF España; Ana Isabel Carricondo, coordinadora de programas de conservación de SEO/BirdLife; y José María Rey, presidente del patronato Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas.



Por último, en la cuarta mesa, bajo el título ‘Un mercado de tres millones de euros’, se tratará el capital natural en la toma de decisiones de las empresas, con ejemplos para inspirar desde el sector corporativo las políticas de Responsabilidad Social de empresas para invertir en biodiversidad y servicios ecosistémicos. Se contará como moderador con Alessandro Leonardi, director ejecutivo de Etifor; Pilar Gegúndez, directora de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Lafarge Holcim España; Borja Lafuente, director de sostenibilidad de Danone Iberia; y María Quintín, directora del Club Carrefour, RSC Medio Ambiente y Transición Alimentaria.