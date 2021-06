Guadalajara pide en Madrid protección para los ganaderos antes que para el lobo

El propósito de esta convocatoria era expresar el rotundo rechazo del sector ganadero español a la decisión del MITECO de incluir al lobo en el LESPE (Listado de Especies en Régimen de Proteccion Especial)

El presidente de APAG, Juan José Laso, ha asistido a la concentración acompañando a los ganaderos de la sierra, junto a los tres vicepresidentes, el secretario general y miembros de la directiva de APAG. Laso ha insistido una vez más en que “no se puede proteger al lobo antes que al ganadero. La protección del lobo tiene que ir ligada a la del ganadero y no entendemos que se incluya al lobo en el LESPE, cuando es una especie que no está en extinción, sino en colonización, por ejemplo aquí en la provincia de Guadalajara”.

El presidente de la Agrupación de Ganaderos de la Sierra Norte, Francisco García, ha lanzado un aviso: “así no podemos vivir los ganaderos, el futuro de nuestros pueblos está muy negro y se van a morir en dos días. Exigimos que nos paguen en condiciones los ataques a nuestros animales, porque son nuestro patrimonio y nuestro medio de vida, (lucro cesante, abortos..)”

La ganadera asturiana Marta García de la Ganadería Val del Mazo, cerró el acto dirigiéndose a los asistentes en representación de la Plataforma convocante que agrupa a 37 asociaciones del medio rural, entre ellas Asaja Nacional, en un discurso enfervorecido interrumpido varias veces por aplausos y ruido de cencerros.

“Estamos ante un Ministerio que nos han ninguneado y ha desoído a 10 comunidades autónomas, que representan a más de la mitad de España y que le han suplicado a la ministra que no blinde el estatus legal del lobo para hacerlo intocable”.

Pero esto es un adelanto de lo que está por llegar, “porque vamos a reivindicar nuestro derecho a trabajar; saldremos a las calles e inundaremos nuestras ciudades con tractores, si no dan marcha atrás” avisaron desde la Plataforma.

García pidió a la ministra “que nos meta a los ganaderos en el LESPE para dejar de ser perseguidos por sus políticas y no ser extinguidos” y “que nos deje trabajar en paz y en libertad, porque los agricultores y ganaderos de este país no queremos dar de comer al lobo, trabajamos para dar de comer a la sociedad española y no al lobo”.

“Los lobos no son vegetarianos – continúo García- y se están comiendo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y lo que es más grave, el pan de nuestros hijos”

Con gritos de “Ribera dimisión” se pidió también a la ministra “que nos diga cuántos lobos hay en realidad en España -porque el último censo actualizado es de 2012-2014, y acaso piensan que las lobas no paren?” – y se dejó claro que “la convivencia del lobo con la ganadería sólo pasa por un control poblacional de la especie que ampara la Unión Europea, bajo nuestros planes de gestión, como se ha hecho hasta ahora”.