Nueva prohibición de uso de maquinaria agraria a partir de este jueves

Por ello, Romero, en declaraciones a los medios, ha realizado un llamamiento a la colaboración de las organizaciones agrarias para que trasladen a todos sus asociados y también al conjunto del sector agrícola la importancia que tiene "el no operar, el no generar actividad de riesgo con maquinaria agrícola".

Asimismo, ha explicado que esta limitación del uso de maquinaria agrícola se extiende a dos zonas forestales concretas, a fin de que cuando exista un riesgo muy alto en una zona determinada "no se pueda o no se deba trabajar con maquinaria agrícola". De igual manera, en zonas de riesgo muy alto el Gobierno regional va a proponer una hora exacta, que discurrirá entre las 12.00 y las 20.00 horas, para que no utilicen este tipo de herramientas agrarias, ya que esto puede provocar incendios. Sin embargo, en zonas de riesgo extremo se puede alargar el horario desde las 10.00 horas hasta las 22.00 horas.

Además, el responsable castellanomanchego de Medio Ambiente ha recordado que provocar, ya sea de manera intencionada o negligente, un incendio forestal es un delito que está codificado seriamente en el Código Penal. De ahí que haya apelado a la responsabilidad de todos y cada uno de los colectivos para que no utilicen esta maquinaria a esas horas centrales del día. "Los próximos días van a ser especialmente preocupantes desde el punto de vista climatológico", ha insistido Romero, que ha advertido de que no solo pueden darse incendios sino otras catástrofes naturales por la llegada de "altísimas temperaturas", de humedades relativas "muy bajas" y de vientos "fuertes".

Del mismo modo, también ha resaltado que las temperaturas que se van a dar a partir de este jueves van a pasar más o menos de los 40ºC. "Es importante decirle a la ciudadanía que no es solo exclusivamente que la temperatura sea elevada si no que va a influir muchos factores", ha añadido. Dicho esto, ha precisado que Castilla-La Mancha tiene una orografía "complicada". "Entonces si un incendio se inicia y se propaga con rapidez se hace muy difícil controlarlo, por lo tanto es una mezcla de muchos factores y además cuenta con un medio natural diverso muy rico y variado", ha apuntado.

Romero ha concluido que durante estos días hay que evitar utilizar vehículos en carreteras o lugares donde hay que evacuar o introducirse con medios de extinción. También ha remarcado que es muy importante cuando se aviste una columna de humo avisar al 112, para poder actuar lo mas rápido posible con los medios de extinción.