Paco Núñez ha participado en Madrid en la manifestación 20M Rural

Así se ha pronunciado Núñez, en Madrid, en la manifestación `20M Rural, juntos por el campo´, donde ha denunciado que los Gobiernos socialistas están “ahogando a nuestro campo” y que, las políticas de Page, “lejos de ayudar” lo que están haciendo es seguir perjudicando más a nuestra agricultura y nuestra ganadería y está atacando a sectores estratégicos como los toros y la caza.



En este sentido, ha insistido en que es “necesario y urgente” un cambio de rumbo y por eso, el PP ha querido participar en Madrid para apoyar las reivindicaciones del mundo rural y mostrar “nuestro apoyo” a nuestros pueblos, a nuestra agricultura, a nuestra ganadería, a los toros, la caza y la pesca y que merecen una actuación política especial para protegerlo y auspiciarlo.



De esta manera, ha señalado que el PP “rechaza de plano” las políticas socialistas que están arruinando a nuestro campo y ha vuelto a solicitar una bajada generalizada de impuestos a todos los ciudadanos de nuestra región y también para el sector primario.



Además, ha pedido que se mejoren las ayudas directas al campo para hacerlas “más rápidas y eficaces” y una mejora en la negociación de la PAC para evitar la pérdida “de un solo céntimo”. “Es indispensable garantizar que el agua sea un elemento de generación de riqueza y no de enfrentamiento”.



Por eso, ha recalcado que hoy más que nunca el PP-CLM está con nuestro mundo rural, con nuestro campo, con nuestra caza, con nuestros toros, con nuestros agricultores y ganaderos, ya que, en estos momentos “hay ganaderos que ya no tienen pienso para alimentar a su ganado y el Gobierno de Page está ausente”.



Por ello, Núñez ha preguntado cómo es posible que el Gobierno de Page esté ausente cuando los ganaderos no pueden alimentar a su ganado y cuando los agricultores no llegan a fin de mes y están trabajando a pérdidas.





