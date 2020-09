Ruiz (Cs) advierte de la propagación de la peste porcina en Europa y pide medidas

Ciudadanos ha alertado de la propagación de la peste porcina tras conocerse el aumento de casos en Alemania, quince nuevos en las últimas 24 horas. Por ello ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que estudie urgentemente medidas de control y prevención. El presidente del grupo de centro en las Cortes regionales, Alejandro Ruiz, ha instado a la consejería de Agricultura a “que ataje este asunto ahora que todavía estamos a tiempo, no cuando ya sea demasiado tarde, como ocurrió con el coronavirus”.

Ruiz ha argumentado que “es un problema muy grave que tenemos en ciernes y que pronto llegará a Castilla-La Mancha”, por lo que ha advertido al Gobierno autonómico de la emergencia que supone: “Que esta vez no digan que no lo vieron llegar”. El diputado ha avanzado que “si los contagios llegan a nuestra región, cosa muy probable si no se evita con medidas eficaces, la peste porcina obligará al sacrificio de miles y miles de cerdos, una auténtica ruina para nuestro sector agropecuario, ya bastante castigado por la crisis”.

Precisamente este martes el portavoz de Agricultura de Ciudadanos en la Eurocámara, Adrián Vázquez, solicitó a la Comisión Europea medidas para evitar que se produzca una transmisión comunitaria. “En caso de que la enfermedad llegue a España, nuestros ganaderos podrían sufrir dificultades para exportar dentro y fuera de las fronteras de la Unión”, subrayó Vázquez. El eurodiputado de Ciudadanos fue el único parlamentario que defendió la propuesta para que Bruselas ejerza mayor vigilancia de los mercados y de la situación epidemiológica del sector porcino alemán.

“Que García-Page salga de su parálisis”

Ciudadanos ha registrado en las Cortes de Castilla-La Mancha una pregunta oral para solicitar formalmente la adopción de medidas. Alejandro Ruiz ha pedido al Gobierno autonómico “que abandone de una vez su parálisis”, recordando que “la vuelta al cole ha sido un desastre por la falta de previsión, la segunda ola de la crisis sanitaria ha pillado en fuera de juego al Gobierno por la falta de previsión y el desempleo se está disparando por la falta de previsión”, por lo que ha rogado “no tener que lamentar también un hundimiento de la agricultura y la ganadería por la falta de previsión habitual del Gobierno de García-Page”.