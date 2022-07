Cine breve, concierto en el Infantado y más, este finde en Guadalajara

Por otro lado, este fin de semana hay sesión doble de ‘Noches de cine breve’, enmarcado en la conmemoración del 20 aniversario del Fescigu, el Festival de Cine Comprometido de Guadalajara. Así, este viernes, a las 22:30 horas, se recupera en el barrio de Las Lomas el programa que el pasado 16 de julio tuvo que suspenderse a consecuencia del viento. La localización, en esta ocasión, es la siguiente:

https://maps.app.goo.gl/dTNUnf5bkwTMHpCF8

Y estos, los cortometrajes que se van a proyectar: ‘Positividad tóxica’, ‘17 años juntos’, ‘Psicolapse’, ‘Namasté’, ‘Congénita’, ‘Hold for applause’, ‘Similo’, ‘#Mensajes de voz’, ‘Papa dans maman’, ‘Excel’.

Y el sábado, ‘Noches de cine breve’ finaliza en el barrio del Alamín, con la emisión de los siguientes cortos: ‘Trivial’, ‘Voluntario’, ‘Custodia compartida’, ‘Usted dirá’, ‘Broccoli’, ‘Foley artist’, ‘Su rider’, ‘Vaca’, ‘Gastos incluidos’.

Será, a las 22:30 horas, en esta localización: https://maps.app.goo.gl/ZSgmxhJsTiTnUVcr5

Música, en el Patio de los Leones

Mañana, jueves, el Patio de los Leones del Palacio del Infantado recibe a la cantautora Carmen Toledo, que pondrá en escena ‘Karmento’, una composición pop con acercamiento a los sonidos del folklore y otras músicas.

El viernes, tomará el relevo la música folk-celta del grupo ‘Maeloc’. Ambos, a las 22:00 horas.

Los ‘Veranos culturales’ llegan también este fin de semana a los barrios. Este sábado, a las Casas del Rey, con teatro a cargo de ‘Comando teatral’, a las 22:00 horas, en la C/ Brianda de Mendoza; y el domingo, a La Rambla, con el concierto a cargo del ‘Grupo Caramelo’, también a las 22:00 horas, en las pistas de fútbol.

Los pueblos anexionados de Taracena, Usanos, Iriépal y Valdenoches tendrán su actividad desde este jueves, con la actuación del títere Manolo, a cargo de Mario Ezno, a partir de las 20:00 horas:

La primera, mañana jueves, en Taracena, en la plaza de la iglesia. El viernes, en la Plaza Mayor de Usanos; el sábado, en la Plaza de la Constitución de Valdenoches; y el domingo, en la Plaza del Ayuntamiento de Iriépal.

También en Iriépal, el sábado, concierto de Dr. Sapo, a las 21:00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento.

Por último, recordar que hasta mañana jueves, de 11:00 a 13:00 horas, se está celebrando en la biblioteca municipal ‘José Antonio Suárez de Puga’ un taller de encuadernación, impartido por Elena Rubio, donde se muestra el tipo de tejido rústico y japonés,

Y hasta el próximo 18 de septiembre, se puede visitar en el Museo Francisco Sobrino, la exposición ‘Visiones’, de Carlos Rojas, con pinturas, esculturas, dibujos y collages.

Guadalajara VIVE en sus plazas

Este viernes, en la Plaza del Jardinillo, tributo a los Beatles a cargo de ‘Two of us’ y en la Plaza Moreno, el rock acústico de ‘Volvoreta’

Y el sábado, rock de la mano de ‘Séptima invasión’, en la Plaza del Concejo (discotaberna) y de The habbit of the rabbit’, en la Plaza Marlasca.