Conchita, Briganthya y Guadspell Choir en la Gala de Premios de Medio Ambiente

Este año cuentan para la presentación y el desarrollo de la gala, con la gran ayuda del grupo Comando Teatral, que con su buen hacer nos guiará en el transcurso de la misma, que con sus representaciones, parodias y videos nos hará muy amena esta entrega de premios a las mejores conductas medioambientales y a la peor, que han sido elegidas por los socios y socias de Ecologistas en Acción de Guadalajara

Acompañarán con sus canciones en directo Conchita, Briganthya y Guadspell Choir y además contaremos al inicio con la música más tradicional de nuestra tierra, la dulzaina y el tamboril, con la participación del grupo de Dulzaineros Kalaveras. Y también Pep Bruno nos deleitará con sus narraciones.

Contaran con la participación en la entrega de los premios a las mejores conductas ambientales de, Olga Lucas, escritora y viuda de José Luis Sampedro, Pep Bruno, narrador oral de amplia trayectoria profesional y siempre comprometido con el medio ambiente, y Jaqueline Gómez, incansable activista en la defensa y promoción de la naturaleza, como demuestra su militancia en el Grupo de Guadalajara de WWF.

Este año, se hará entrega de los premios del segundo concurso "Educación ambiental, Educación Fundamental", con el que hemos pretendido sensibilizar a más de 3.600 alumnos de 15 Institutos de la provincia y que esperamos haberlo conseguido. Muestra de ello son los más de 30 trabajos que hemos recibido entre los que hemos tenido que seleccionar tres de ellos y que son los que recibirán el diploma acreditativo y un premio de 100 € para cada uno de ellos en material escolar.

La entrada consistirá en un donativo de 3 euros, la recaudación se destinará íntegramente a Asociación contra la Leucodistrofia y Enfermedades Neurológicas, que desde hace años trabajan para mejorar la calidad de vida de afectados y familiares, contribuyendo a romper el aislamiento que conlleva padecer una enfermedad de baja prevalencia, intentando crear una red de ayuda mutua para las familias que les facilite el manejo de la vida diaria con los enfermos.

Las entradas se pueden adquirir anticipadamente en la web y la taquilla del Teatro Buero Vallejo (c/ Cifuentes, 30. Guadalajara), en El Rincón Lento (C/ Marqués de Santillana, 13. Guadalajara) y en la tienda La Familia Ecológica (C/ Hnos. Ros Emperador, 19. Local 3. Guadalajara).