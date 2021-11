Concierto de Ramoncín el próximo sábado 4 de diciembre en Guadalajara

Es un concierto que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, en un espacio, la Sala Óxido, “que está más viva que nunca”, como apuntaba Rojo, “después de ofrecer más de 15 años de música en directo de calidad”.

El propio Ramoncín mostraba su satisfacción por volver a Guadalajara, recordando uno de sus conciertos en la plaza de toros de la capital en la década de los setenta. El cantante de rock ha reivindicado la vigencia de sus históricas letras en cuestiones como los derechos LGTBI o el surgimiento de movimientos populistas de extrema derecha a nivel mundial.

“Si no se me acelerase el corazón cada vez que subo a un escenario, lo dejaría. Hoy está claro que lo que hacemos -la música rock, la música punk- tiene valor y tiene sentido, pero costó mucho hacer entender que nuestro estilo de música es cultura. Porque hubo un tiempo en el que solo la música clásica parecía cultura y tengo muy claro que si el arte no es controvertido, no es arte”, expresaba el cantante.

Uno de los promotores del concierto, Jorge Badel, mostraba su entusiasmo porque la figura de Ramoncín regrese al fin a la ciudad, reconociendo que llevaban muchos años trabajando para que así fuera, y coincidía con el alcalde en la necesidad de poner en valor el papel de la Sala Óxido.

Vuelve el Panorámico

Además de este concierto el Ayuntamiento de Guadalajara anunciaba que recuperará en otoño de 2022 el mítico Festival Panorámico, desaparecido en 2014 después de más de una década ofreciendo cultura a la ciudad en distintos formatos, distintos escenarios y con numerosas asociaciones y entidades colaboradoras.

El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, se refería al éxito del Panorámico como un espacio que situaba a la ciudad en la “vanguardia cultural” y que se convertía además en “una auténtica incubadora para artistas independientes”.

El alcalde confirmaba así que el Ayuntamiento se pone ya a trabajar junto a la Asociación Cultural Festival Panorámico, presidida por Jorge Badel, para que el formato vuelva a ser una realidad en 2022.