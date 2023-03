Concierto de San José de la Banda el domingo 19

Bajo la dirección de Nuria Matamala, la Banda de Música de la Diputación de Guadalajara se presenta en esta edición de su tradicional concierto de San José con un programa pleno de compositores españoles y con un buen número de obras que interpretan por primera vez en público; también, como viene siendo habitual en sus últimas apariciones públicas, con una destacada presencia de solistas, en este caso las sopranos Mª Gloria Esteban y Brianda Olmos, que aparecerán en varias obras.

El programa se iniciará con el pasodoble “Andrés Contrabandista” del alicantino Oscar Navarro, estrenado en mayo del 2012 y dedicado a Andrés Planells, miembro de la Comparsa de Contrabandistas de Villajoyosa (Alicante), en el que se incorporan toques frescos y modernos para proseguir dos zarzuelas: “Agua azucarillos y aguardiente” (en concreto Preludio, y Dúo de Pepa y Manuela) de Federico Chueca ambientada en el Madrid castizo de finales del XIX, y “Las hijas del Zebedeo” de Ruperto Chapí, que se desarrolla en un tono más cómico con una trama de enredos amorosos.

El programa continuará a ritmo de pasodoble con “Puenteareas” de Reveriano Soutullo, que la forma de en la que este compositor agradeció el homenaje que le tributaron sus paisanos en 1929, al que seguirá la “La canción del olvido” de José Serrano estrenada en Valencia en 1916 en tono de comedia lírica ambientada en un imaginario Nápoles de principios del XX. Seguirá con más zarzuelas: una de intrigas políticas como “El barberillo de Lavapiés” con libreto del Luis Mariano Larra, hijo de Mariano José de Larra, y música de Barbieri estrenada en 1874; otra que es una de las cumbres del género como “La Revoltosa” de Chapí con un libreto de López Silva y Fernández Shaw a la altura de la partitura de este legendario sainete; “La tempranica” del sevillano Gerónimo Giménez, una historia de desamores, que si bien se considera una obra simple sobresale el número “La tarántula e un bicho mu malo”; y otra más para concluir, también de Giménez, como “La boda de Luis Alonso” en modo sainete ambientado en el Cádiz de mediados del XIX con la boda del bailarín más famoso de la ciudad con una mujer mucho más joven como hilo argumental.

El concierto se celebrará con arreglo al siguiente

PROGRAMA

ANDRÉS EL CONTRABANDISTA (pasodoble) de Oscar NAVARRO (1981-) (estreno)

AGUA, AZUCARILLOS y AGUARDIENTE” de Federico CHUECA (1846-1908) (estreno)

“Preludio” y “Dúo de Pepa y Manuela”

Sopranos solistas: Mª Gloria Esteban y Brianda Olmos

LAS HIJAS DEL ZEBEDEO de Ruperto CHAPÍ (1851-1909)

Soprano solista: Brianda Olmos

PUENTEAREAS (pasodoble) de Reveriano SOUTULLO (1880-1932)

LA CANCIÓN DEL OLVIDO de José SERRANO (1873-1941) (estreno)

“Canción Marianela”

Soprano solista: Brianda Olmos

EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS de Francisco Asenjo BARBIERI (1823-1894) (estreno)

“Canción de la Paloma” Soprano solista: Brianda Olmos

“Dúo de Marquesita y Paloma” Sopranos solistas: Mª Gloria Esteban y Brianda Olmos

LA REVOLTOSA (preludio) de Ruperto CHAPÍ (1851-1909) (estreno)

LA TEMPRANICA (“La tarántula e un bicho mu malo”) de Gerónimo GIMÉNEZ (1854-1923) (estreno)

Soprano solista: Mª Gloria Esteban

LA BODA DE LUIS ALONSO (Intermedio) de Gerónimo GIMÉNEZ (1854-1923)

Directora: Nuria Matamala Pichoto

Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo del local.

En la actualidad la Banda está integrada por:

Flautas: Mª Gloria Esteban González (también solista) y Jaime Somolinos Molina; Oboes: José Hita Alcázar y Gonzalo Esteban Pérez; Clarinetes: Mariano Marcos Gómez (solista), Juanma Rodríguez Guerrero (solista), Javier López Liétor, Mar Poveda Pérez, Andrés Calamardo Pérez y Francisco Navarrete Herranz; Saxofones Altos: Javier Mínguez Camarillo (solista) y Gonzalo Díaz-Romeral Marcos; Saxofón Tenor: Fernando Olmos Embid (solista), Fliscornos/Trompetas: Miguel Ángel Sanz Patiño(solista), José C. Camarillo Escudero y Antonio Sabroso Torres; Trompas: José Villaverde Herráiz (solista) y Andrea de la Fuente Ayuso; Trombones: Juan C. Esteban González y Gustavo Marcos Gómez; Bombardino: José Mª Merencio Señor; Tubas: Juanma Marcos Gutiérrez; y Percusión: José C. Esteban González y Celia Berlinches Mata.

Conciertos pedagógicos el lunes 20

Por otra parte, el lunes 20 se celebrarán los VII Conciertos "Aprendo con la Banda", ofrecidos por la Banda de Música de la Diputación de Guadalajara destinados a escolares de la capital y la provincia de los tres ciclos de enseñanza.

Como en la edición anterior (febrero de 2020), se celebrarán en el Salón de Actos del Centro San José de nuestra capital en tres sesiones a partir de las 9:30 horas, y se desarrollarán bajo la dirección musical y pedagógica de la directora de la Banda, Nuria Matamala. Los conciertos tienen un formato ameno y participativo que permite a los escolares, siguiendo el relato de uno de los músicos, conocer los diferentes instrumentos y sus características generales, la conformación de la Banda y sobre todo escuchar obras musicales de diferentes épocas convenientemente explicadas.