Cuando suenan los disparos

“Somos frikis de la guerra civil”, dice Miguel Ortego Agustín, que ha venido a las Jornadas de la guerra civil en Guadalajara, porque le han convencido algunos ponentes que son amigos suyos. Dice que realizan esta actividad de modo altruista “o sea que nos lo pagamos nosotros”, recrean los escenarios de la guerra civil y llevan más de 15 años haciéndolo, eso les ha dado margen para visitar la mayoría de los escenarios de los conflictos bélicos españoles.

Miguel opina que su colectivo proporcional un paisaje emocional y demuestra con diversas fotografías como cambia totalmente la percepción de un vestigio arqueológico, una ruina, una trinchera, un puente, con la presencia de estos militares ataviados con sus uniformes y pertrechos. Las imágenes que proyecta nos convencen a todos los asistentes.

La jornada del sábado ha tenido doce ponencias y dos debates, no les ha quedado más remedio que ser breves, pero han dejado una buena impresión entre los asistentes. Los temas han sido variados, comenzando con la toma del palacio de Ibarra expuesta brillantemente por Luis Antonio Ruiz Casero, doctor en historia y arqueólogo. Un enfrentamiento entre los italianos de la Brigada Internacional Garibaldi y los de la CTV (Corpo Truppe Volontarie) que acabo con la masacre de estos últimos atrincherados en el Palacio de Ibarra, unas ruinas de gran interés situadas en las proximidades de Brihuega.

También se refirió en otra de sus intervenciones a la denominada Batalla Olvidada de la guerra civil, una serie de cruentos enfrentamientos en la localidad de Abanades y alrededores que apenas modificaron el curso de la guerra pero que se llevaron por delante a más de 7.000 combatientes. Este tema sería resaltado por varios ponentes.

Ruiz Casero, destaca que si bien un conflicto bélico es algo terrible; a los habitantes de Abanades, por lo menos les dejo una cantidad de restos bélicos con los que pudieron comerciar para paliar en cierta medida algunas necesidades, en la actualidad en el pueblo siguen surgiendo restos y han creado un magnifico museo.

“Abanades tiene un museo histórico único en el mundo”, así opina su director Ismael Gallego Puchol, que expuso someramente las actividades que se vienen realizando desde hace ya bastante tiempo. Una de la más sonadas publicada por El País en septiembre de 2011 fue la excavación por parte del CSIC de algunas trincheras de la localidad y la recreación de la vida de los soldados en estas instalaciones por parte del colectivo Frente de Madrid.

Todas las intervenciones de estas jornadas de la guerra civil en Guadalajara han sido de elevado nivel técnico y se han complementado algunas con proyecciones, otras con powerpoint y fotografías.

Pablo Schnell Quiertant, arqueólogo y gerente de la Asociación española de amigos de los castillos, presentó una ponencia sobre el estudio que ha realizado de los refugios de guerra, pero quiso advertir, al igual que lo hicieran luego otros ponentes sobre los peligros que suponen para la arqueología de guerra los denominados “justicieros históricos”, se trata de una serie de personajes a los que les resulta impensable que aparezcan restos de sus “enemigos” por lo que vandalizan y destruyen todos los restos arqueológicos que no les son afines.

Por estos personajes peligrosos es por los que muchos arqueólogos no divulgan la situación exacta de los yacimientos hasta que puedan protegerlos de alguna manera de estos vándalos y de los que denominan “piteros” que son personas que sin el más mínimo conocimiento de arqueología y sin ninguna licencia van con sus detectores de metales, destrozándolo todo y poniendo en riesgo la vida suya y de las personas cercanas, ya que lo que pueden excavar para desenterrar en más de una ocasión ha resultado ser un proyectil activo.

La última intervención fue de Jorge Morin, director del departamento de arqueología, paleontología, Recursos culturales de energía y medio ambiente de Audema, que quiso reflexionar y ser crítico sobre la labor de los que él considera son el 90 % de los arqueólogos que cuando hacen una excavación no presentan un informe sobre lo que han encontrado y esa información ya no la podrá conseguir el que venga detrás porque eso ya está excavado por lo cual se podría considerar que el que no presentó el informe es un expoliador, al igual que aquellos que retiran piezas, dicen que para su estudio y se pasan más de 20 años con ellas en su poder, hurtando su conocimiento a todos los demás. Morin, no duda en denunciar que este es el comportamiento de al menos el 80 por ciento de los arqueólogos.

Finalmente expreso que la labor de todo arqueólogo ha de ser la de educar, divulgar y conservar, pero desde la sostenibilidad.