El Buero acoge el Preestreno nacional de ‘Momias’, la nueva película de Pedro Solis

El alcalde de Guadalajara, que ha asistido esta mañana a la presentación de este preestreno, acompañado de Pedro Solís y del director de la película, Juan Jesús García Galocha, ha señalado que “nadie duda de que Guadalajara es una ciudad de cine… lo somos acogiendo numerosos rodajes, lo somos con empresas, asociaciones y colectivos haciendo cine; y lo somos también por el talento que tenemos a nivel interpretativo”; momento que ha aprovechado para felicitar públicamente a Laura Galán, vecina y actriz de Guadalajara, que acaba de ganar el Goya a la Mejor Actriz Revelación por su papel en ‘Cerdita’.

“Es un auténtico placer y un privilegio para esta ciudad que personas como Pedro Solís, ganador de dos goyas al Mejor Cortometraje de Animación por ‘La Bruxa’ y ‘Cuerdas’, tengan aquí establecida su empresa Core Animation, estudio de animación de ‘Momias”, --ha dicho el alcalde—“dando empleo ahora mismo a unas 60 personas”, y manifestando “el claro apoyo del Ayuntamiento por el sector, porque queremos a Core y a más empresas que nos hagan despuntar como Core”,

Alberto Rojo ha agradecido a Pedro Solís “ser nuestro mejor embajador en la industria del cine; del cine de animación. De un cine con el que España se consolida como un país puntero en la industria audiovisual”.

En este sentido, el primer edil se ha referido al hecho de que la animación emplea ya al 20 por ciento del sector. “Y en un ámbito puntero, Guadalajara se convierte en una referencia gracias a Pedro Solín y gracias a su estudio Core Animation, donde se producen películas de éxito mundial como ‘Tadeo’ o como va a ser ‘Momias’”.

Para finalizar, el alcalde ha puesto en valor “el talento que hay en Guadalajara, y que “durante demasiados años hemos exportado, y ahora es momento de retenerlo; lo estamos reteniendo”.

Ha dicho que ahora “no hace falta irse a buscarlo a Madrid ni a otros lugares de España… lo tenemos aquí; siempre lo hemos tenido aquí, aunque en algún momento alguien haya cometido la torpeza de no saberlo ver. No vamos a dejar pasar ni una sola oportunidad, y por supuesto que no vamos a hacer que personas que hacen cosas valiosísimas deban irse fuera a buscar reconocimiento. No, ya no”, ha concluido.

‘Momias’ se va a estrenar en más de sesenta países

Por su parte, Pedro Solís ha dicho de ‘Momias’ que se va a estrenar en más de sesenta países, y que “va a estar en el top de las películas que se han estrenado en más lugares del mundo”.

Solís ha agradecido al Ayuntamiento de Guadalajara “haber puesto todos los medios posibles para convertir el Buero Vallejo en una sala de cine 5.1, con los mejores medios de proyección, haciendo un esfuerzo encomiable para convertir este acto en una realidad”.

‘Momias’ es el debut como director de Juan Jesús García Galocha, después de haber sido el encargado de la dirección de arte en trabajos como 'Tadeo Jones 2: el secreto del rey Midas' (2017) o el corto 'Cuerdas', de 2013 y dirigido por Pedro Solís, que se llevó el Goya a Mejor Corto de animación en 2014.

Durante su intervención, Galocha se ha referido al momento en el que Pedro Solís les convenció para venir a trabajar a Guadalajara, “bendito momento”, ha expresado, “tanto, que me he venido a vivir aquí, a la provincia”, y ha agradecido al Ayuntamiento “el recibimiento, y el habernos ayudado en todo”.

Al acto de esta mañana han asistido también la segunda teniente de alcalde, Sara Simón, y el tercer teniente de alcalde, Santiago Baeza.

Charlas informativas sobre el mundo de la animación

El mismo 22 de febrero, por la mañana, el equipo de Core Animation ha programado unas charlas informativas dirigidas a centros escolares, en el mismo Buero Vallejo, en las que hablarán del apasionante mundo de la animación.

Comenzarán a las 10:00 horas, con Jaime Otegui, que abordará la temática ‘Creando los mundos de Momias’; seguidamente, a las 11:00 horas, Juan Solís hablará sobre el “Desarrollo de personajes: donde el arte se junta con la tecnología”. Y, por último, el propio Pedro Solís pronunciará una charla, a las 12:00 horas, sobre “El reto de la creación de un estudio de animación.

Por la tarde, a las 20:00 horas, tendrá lugar el preestreno nacional de ‘Momias’, en el mismo teatro. Las entradas son gratuitas y están disponibles desde esta misma tarde en taquilla hasta agotar todas las localidades, pudiendo retirar una entrada por DNI.