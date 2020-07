El Fescigu se celebrará con cinco semanas de autocine para 300 vehículos

Las instalaciones contarán con una gigantesca pantalla de 240 metros cuadrados, iluminada con un potente proyector de 40.000 lumens de la marca Barco. El sonido será sintonizado en las radios de los propios vehículos a través de nuestra emisora de FM. Los más de 12.000 metros cuadrados de instalación podrán albergar más de 300 vehículos, con amplias plazas de 7 x 3,20 metros.

El autocine del FESCIGU no será solo una gran pantalla. Será una experiencia mucho más enriquecedora, con una programación que, como es habitual en el FESCIGU, destacará por su gran calidad y su carácter social, invitando al público a reflexionar. Dispondremos de una zona gastronómica con platos para todos los gustos, incluyendo menús veganos y vegetarianos, y que contará con mesas y sillas, así como una zona chill-out. El público podrá también realizar pedidos desde los automóviles a través de nuestra App móvil o por Whatsapp, y votar por sus cortometrajes favoritos a través de esa misma App. Aquellos que decidan venir en bici o a pie podrán ver las películas desde tumbonas, o los más románticos podrán alquilar nuestra cama balinesa para ver el cine de una forma exclusiva.

A la llegada al recinto, los espectadores serán guiados en patinete eléctrico hasta la plaza asignada. Las instalaciones abrirán a las 19:00, una hora y media antes del comienzo de las proyecciones, por lo que nuestros visitantes podrán disfrutar de nuestros menús, escuchar música, ver nuestras exposiciones, asistir a conciertos… Todas nuestras instalaciones seguirán las más rigurosas condiciones de higiene y distanciamiento social, para garantizar que el autocine es un lugar seguro.

En el autocine del FESCIGU está permitida la entrada de perros, siempre que sus dueños se aseguren de que no molestarán a otros usuarios. Tendremos una zona adaptada para ellos, para que puedan hacer sus necesidades, si bien los dueños se harán responsables de la recogida de los excrementos. La entrada tendrá un precio de entre 6 euros, contando con muchas opciones para comprar las entradas a precios mucho más económicos, desde bonos con importantes descuentos para aquellos que quieran disfrutar la experiencia durante varias jornadas, día del espectador, pack familiar, pack amigos pero no revueltos, etc.

Desde el FESCIGU hacemos un llamamiento al uso responsable de los vehículos. Por ello, estará prohibido arrancar los motores durante las proyecciones, porque no queremos contribuir a generar más CO2. Las fechas de celebración del festival hacen innecesario tanto el uso de la calefacción como del aire acondicionado. En caso de lluvia moderada, las proyecciones podrán seguir llevándose a cabo con normalidad, y en caso de que una lluvia intensa obligue a suspender la sesión, permitiremos a nuestros espectadores canjear sus entradas por otros días.

Una de las razones por las que el FESCIGU se celebrará este año en formato autocine es para garantizar la distancia social y evitar situaciones que puedan causar contagios de COVID-19. La organización del festival está totalmente comprometida con la prevención del coronavirus y para ello ha diseñado un protocolo anti-COVID que será rigurosamente llevado a cabo para garantizar la seguridad y tranquilidad de nuestros visitantes.

APOYOS INSTITUCIONALES Y PRIVADOS

Una instalación de autocine requiere de una infraestructura de gran envergadura, un elevado presupuesto y una capacidad de organización y experiencia contrastadas.

El Recinto Ferial ha sido elegido como el lugar más idóneo por su amplitud, dotación de servicios, cercanía a la ciudad y su suelo pavimentado. El Ayuntamiento de Guadalajara, la Diputación Provincial y el Gobierno de Castilla-La Mancha respaldan esta iniciativa, a la que también se han sumado importantes firmas privadas.

PROGRAMACIÓN

El FESCIGU estructurará su programación en dos bloques. El primero de ellos, de cuatro semanas de duración, estará destinado a repasar los mayores éxitos del festival a lo largo de sus últimas ediciones y contará también con la programación de algunos de los largometrajes más reconocidos del cine más comprometido de los últimos años. Tras este repaso inicial, el colofón llegará en la última semana de festival en la que se proyectarán los cortometrajes que se han inscrito para esta edición y que optan a los diferentes premios de la convocatoria.

Cada jornada contará con varias sesiones, todas incluidas en una única entrada, y habrá un descanso entre sesión y sesión para facilitar la entrada y salida de vehículos o disfrutar de nuestra zona gastronómica. Nuestra web, adaptada para móviles, mostrará la programación prevista para cada semana con suficiente antelación, y las entradas se podrán adquirir de forma anticipada a través de nuestra plataforma de venta de tickets on-line.

La Gala de Clausura, prevista para el sábado 3 de octubre, será un original y sorprendente espectáculo visual que pondrá fin a la edición más extensa y ambiciosa del FESCIGU.