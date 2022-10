El Panorámico llega al ecuador con Anni B Sweet, Pistones y The sweet river band

Y el sábado, a partir de las 21:00 horas, ‘Back to the hills and The sweet river band’, en la Sala Monkey Man, también dentro del festival Panorámico.

También el día 29, pero en el Teatro Moderno, a las 20:00 horas, concierto ‘Grandes coros de Ópera’, a cargo del Coro Ciudad de Guadalajara, dirigido por Elisa Gómez. Una actividad de la Fundación Siglo Futuro.

Actos Día de la biblioteca

En otro orden de cosas, esta semana continúan los actos con motivo de la celebración del Día de la Biblioteca, en la Suárez de Puga, con los Talleres para viajar a México con la imaginación, a cargo de Marta Dongil, librera experta en multiculturalidad y Mariana Pérez Duarte, autora mexicana.

Precisamente hoy tiene lugar la actividad ‘Mexico: lugar de encuentro de culturas y tradiciones’, para jóvenes a partir de 14 años, a las 18.00h en la sala multiusos de la biblioteca; y mañana viernes, ‘El día de los muertos en México:i una visión diferente’, dirigido a familias con niñas y niños, a partir de cinco años. Sala multiusos, 18:00 horas.

Por otro lado, este viernes comienza el montaje de la exposición ‘Manu Leguineche, corresponsal de paz en la Alcarria’, con fotografías,

recortes y textos que repasan la vida

y la obra de Leguineche Bollar (1941-2014) . La muestra se inaugura el 3 de noviembre con una conferencia.

En el Museo Sobrino, hasta el 27 de noviembre se puede visitar la exposición ‘Geometrías espirituales’, con pinturas y esculturas de Cristóbal Povedano.

También este fin de semana, la ciudadanía podrá disfrutar de dos conciertos de la Temporada de Música Antigua:

El sábado, 29, a las 18:00 horas, ‘Cristóbal Bello’, interpretado por La

Guirlande, en la iglesia de San Nicolás; y el domingo, también a las 18:00h, ‘Misa o gran senhora’, a cargo de Ars Lusitania y

Schola Cantorum Alonso Mudarra , en la Iglesia de Santiago.

Por último, el próximo lunes, 31 de octubre, a las 20:00 horas, antesala del Festival ‘Ke Kaña’, con la proyección, ‘The Beatles Eight days a week-the touring’, en los multicines de Guadalajara.

Programación Camerino Café Teatro

Por otra parte, el Camerino Café Teatro tiene preparada ya su programación para el mes de noviembre, con la siguiente agenda de actuaciones:

-Viernes, 04/11: monólogo con música (comedia), a cargo de ‘Miki gee’

-Sábado, 05/11: concierto de Natalia Mellado, que recorrerá las canciones de copla más populares: ‘Y sin embargo te quiero’ ‘Marinero de luces’; ‘La chica ye-ye" o ‘Mi gran noche’, entre otras.

-Viernes, 11/11: concierto de ‘T´anacustico’, con los mejores éxitos en acústico del pop de ayer y hoy.

-Sábado, 12/11: concierto de ‘Fratas y los maestros del hormigon’, que pondrán en escena versiones pop-rock en español e inglés.

-Viernes, 18/11: concierto ‘Alma y pop’: versiones de temas emblemáticos con voz y piano, desde Fito Fitipaldis hasta Rocío Jurado.

-Sábado, 19/11: Drag show: espectáculo de música y humor con drag queens. Las mejores canciones de hoy y siempre y los mejores monólogos de improvisación.

-Viernes, 25/11: 70's rock: el mejor rock de los 70's y un paseo por otros éxitos de la historia.

-Sábado, 26/11: ‘Pakemas’: flamenco y rumbas.