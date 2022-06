El solsticio Folk abre un verano cultural en Guadalajara

Danza, cine, conciertos, poesía, teatro, magia, actividades infantiles con talleres para niños y niñas en la biblioteca municipal y en el Museo Francisco Sobrino, en barrios de la ciudad y barrios anexionados integran la programación de los ‘Veranos Culturales’ para los meses de julio a septiembre.

El alcalde de la ciudad, Alberto Rojo, ha presentado hoy “esta ambiciosa apuesta cultural que sale a la calle para los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, y con la que queremos llegar a todos los rincones, a todos los públicos y a todos los gustos”.

“Una programación de calidad que potenciamos de manera considerable en nuestros barrios y barrios anexionados, porque este Ayuntamiento promueve una cultura democrática, para que su acceso sea universal independientemente del lugar donde vivamos”.

El alcalde, que ha estado acompañado por la concejala de Cultura, Riansares Serrano, ha puesto en valor las novedades de este año “con un potente festival de danza y mucho cine y conciertos para disfrutar de las noches en el Patio de Los Leones de nuestro querido Infantado”.

“Ya lo avanzamos en primavera, la actividad en la ciudad no va a parar, no descansa, no se va de vacaciones. Hemos diseñado unos ‘Veranos Culturales’ para que nuestros vecinos y vecinas disfruten de su ciudad, con una amplia variedad de opciones, que se suman a ‘Guadalajara VIVE Fest’, ‘Guadalajara en sus plazas’ y nuevas acciones que iremos presentando en los próximos días”.

El alcalde ha invitado a la ciudadanía “a aprovechar al máximo esta variada oferta, porque consumir cultura nos hace más libres y también más felices”.

En la misma línea se expresaba, animando a participar a la ciudadanía, la concejala de Cultura, Riansares Serrano, como responsable de la programación de Veranos Culturales.

Durante la presentación, la concejala, parafraseando a la escritora Almudena Grandes, se refería a la cultura como “emoción” y como “ingrediente de la felicidad”, justo antes de desgranar al detalles todas las actividades que componen esta programación cultural “muy especial” para las tardes y noches el verano.

Serrano explicaba que durante estos meses habrá actividades “prácticamente todos los días de la semana”, en distintas calles y plazas, del casco histórico, de todos los barrios de la ciudad y de sus pueblos anexionados. En este sentido ponía en valor el hecho de que la ciudadanía vaya a poder disfrutar de cultura “al aire libre” y de manera gratuita.

Un centenar de actividades

‘Los Veranos Culturales’ podrán disfrutarse en diferentes escenarios: el Patio de los Leones; barrios de la ciudad y barrios anexionados; el Parque de La Huerta de San Antonio; la biblioteca municipal ‘José Antonio Suárez de Puga’; el Museo Francisco Sobrino; la arboleda de la Fuente de la Niña y la ermita de San Roque.

Más de una decena de conciertos, la representación teatral ‘Los Comuneros’ y el recital poético ‘Versos a medianoche’ tendrán como escenario el Patio de los Leones del Palacio del Infantado, durante todo el mes de julio y hasta mediados de agosto.

Julio también será el mes de la danza, con un innovador Festival, que lleva por nombre, ‘Miradas de Danza’, a cargo de Andrés Beladíez, y que acercará esta disciplina a la ciudadanía, con ‘Talleres de danza en familia’ y actuaciones de diferentes artistas, en la arboleda ‘Fuente de la Niña’ y la ermita de San Roque.

Los diferentes barrios de la ciudad disfrutarán de cine, con la actividad ‘Noches de cine breve’, en conmemoración del veinte aniversario del Festival de Cine de Guadalajara, el Fescigu; música y teatro infantil.

A los barrios anexionados, Usanos; Iriépal; Valdenoches y Taracena llegará música, magia, actividades para público infantil, títeres, teatro y cuentacuentos de la mano de la biblioteca municipal ‘José Antonio Suárez de Puga’.

Otra de las novedades de esta programación es el Cine Club ‘Diamantes de Festivales’, con la proyección de películas premiadas en los principales festivales de cine de España, en el Parque de la Huerta de San Antonio.

Tanto la biblioteca municipal, como el Museo Francisco Sobrino han organizado diferentes talleres para niños y niñas durante el mes de julio, de Escritura Creativa; de Música y Movimiento, de Scrapbooking; y de ‘Acción- reacción’ en el Museo.

Y por último, nueva edición del Ágora de la Poesía, en el Parque de San Antonio. Recitales poéticos, coordinados por Carmen Niño y Xavier de Tusalle, con la participación de poetas y poetisas del panorama local y nacional.

El Solsticio Folk dará el pistoletazo de salida

La programación de los Veranos Culturales empezará este mismo fin de semana con las actividades recogidas en el tradicional Solsticio Folk, en el que además de mercadillo y talleres didácticos relacionados con la escritura o los “juegos sin enchufes”, participarán diez grupos de música popular de nuestra provincia.

En la presentación de toda esta programación ha participado Isabel Nolasco, miembro de la Agrupación Las Colmenas y organizadora de las actividades del Solsticio Folk, que definía como “una fiesta para todo tipo de públicos con la que deseamos que Guadalajara re reúna el día 25 en torno a la música y a nuestra cultura, para poner en valor todo lo que somos”.

El Solsticio traerá a esta edición veinte stands, un punto solidario en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer y un homenaje a José Antonio Alonso.

El movimiento comunero volverá a estar presente

Tras el éxito cosechado en 2021 a pesar de las dificultades impuestas por la pandemia, Gentes de Guadalajara volverá a recrear los episodios más relevantes de la revuelta comunera cuyo quinto centenario acaba de conmemorarse en toda Castilla-La Mancha.

Las representaciones se realizarán el 1 de julio en más escenarios que el pasado año: la Plaza Mayor, el Liceo Caracense y la Plaza de España se suman al Palacio del Infantado como espacios en los que se desarrollarán algunos pasajes.

Chema Sanz Malo, miembro de Gentes de Guadalajara, calificaba como “reto” el hecho de haber añadido el pasado año a su actividad relacionada fundamentalmente con el Tenorio todo lo relacionado con las representaciones del movimiento comunero.

“Cuando el ayuntamiento nos planteó esta representación nos pilló un poco fuera de juego, pero el resultado fue magnífico. Lo que pretendemos es entretener ajustándonos a la realidad histórica. Se trata de un buen espectáculo de calle detrás del hay un importante esfuerzo de muchas personas”, explicaba en la presentación.

Miradas de Danza, Primer Festival de Danza de Guadalajara

Uno de los platos fuertes de Veranos Culturales llegará a la ciudad el próximo 9 de julio, con doce compañías y trece espectáculos. Se trata del Primer Festival de Danza, ‘Miradas de Danza’, dirigido por Andrés Beladíez, quien durante la presentación agradecía “el apoyo decidido del Ayuntamiento a una disciplina abandonada en muchos casos”.

“Miradas de Danza se basa en la excepcionalidad, en propuestas que son difíciles de programar y que van a permitir que la ciudad, que cuenta con un importante caldo de cultivo, conozca lo que se está haciendo y con la calidad que se está haciendo”, explicaba.

La programación estará disponible en la revista Tragaluz, en la web municipales y en las redes sociales del Ayuntamiento de Guadalajara.