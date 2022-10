El Tenorio Mendocino vuelve a recorrer los monumentos mendocinos

"Celebramos una nueva representación del Tenorio Mendocino con muchas novedades, creo que este año nos va acompañar el tiempo y esperamos que la gente se anime a ir para descubrir las sorpresas de este año" afirma Felipe Sanz, presidente de la Asociación Gentes de Guadalajara. "Somos alrededor de 150 personas las que participamos en esta representación, donde se está haciendo un gran esfuerzo desde mediados de septiembre casi todos los días, agradezco el empeño a todas y cada una de las personas que participan en esta obra que vamos a representar" apunta Felipe Sanz.

"Es un gusto estar hoy aquí presentando una nueva edición del Tenorio Mendocino tras dos años tan complicados, para nosotros es un orgullo trabajar con la Asociación Gentes de Guadalajara y a la hora de colaborar con este convenio de 9.000 euros donde se incluyen las Jornadas Templarias del Castillo de Torija, pueden contar con la Diputación para que el año que viene podamos seguir desarrollando este proyecto para toda la provincia" afirma Rubén García, vicepresidente de la Diputación de Guadalajara

Por otro lado, Eusebio Robles, delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha en Guadalajara apunta que con esta nueva edición "queremos hacer un llamamiento a toda la ciudadanía de la ciudad para que disfruten de este maravilloso espectáculo como es el Tenorio Mendocino en la ciudad" apunta. "Esto es una representación que va mucho más allá, porque transforma la ciudad en el escenario de la familia Mendoza, es una cita única y que solo se puede disfrutar en las calles de nuestra capital" afirma el delegado de la Junta.

Para finalizar el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, apunta que esta representación, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional "es muy importante para la ciudad y os doy las gracias por ello, este año será un éxito rotundo estoy seguro".

"Esto es una fiesta no solo para la ciudad, sino también para la provincia y con esa identidad que tenemos en Castilla-La Mancha, que es algo también querido y que a este Tenorio viene mucha gente de distintos lugares de la región" afirma el alcalde. "Es por tanto el Tenorio Mendocino una de nuestras señas de identidad, que tenemos marcadas, porque en pocos lugares de España se hace algo así y además con nuestro patrimonio monumental que está marcado por la familia Mendoza" concluye Alberto Rojo.

Regreso a los espacios mendocinos

Este año el Tenorio Mendocino vuelve a sus espacios mendocinos: La Plaza de Santa María, Palacio de la Cotilla, Claustro del Convento de la Piedad, Palacio del Infantado y la Iglesia de los Remedios.

Una de las novedades de este año, es que la dirección de esta nueva edición corre a cargo de Ana Vélez, César Maroto y Julio Prego.

"Es un gran honor asumir la dirección este año de este gran proyecto cultural como es el Tenorio Mendocino, este año somos tres en el equipo de dirección y estamos muy agradecidos con el soporte y ayuda que contamos por parte de la Asociación Gentes de Guadalajara" afirma Ana Vélez. "Este año hay novedades pero no podemos desvelar todo, solo me gustaría destacar que las mujeres van a tener más presencia que otros años y seguiremos cuidando esos espacios mendocinos donde se representa la obra" apunta.

Por otro lado, Francisco Martínez, que representará al Don Juan de la segunda parte de la obra afirma que "es una responsabilidad muy grande representar ante Guadalajara un papel que considero que es muy importante. Lógicamente sin la ayuda de todos estos compañeros que forman esta gran familia como somos Gentes de Guadalajara sería imposible, creo que es el papel más importante y difícil que he hecho dentro del Tenorio Mendocino".

Igualmente, Laura Gallo, que representará a la Sombra de Doña Inés en la segunda parte de la obra agradece "a todas aquellas personas que están detrás de todo esto, que nos gusta llamarles 'lo que no se ve', porque somos una gran familia que hace posible todo esto". En cuanto a la parte de los ensayos, la actriz explica que "estoy muy contenta pero tengo que decir que al principio no comprendía mucho a la Sombra de Doña Inés, pero al representar el año pasado a la Doña Inés de la primera parte, empiezo a conocer la evolución de este personaje y animo a todo el mundo que se pare a pensarlo y a entenderlo cuando vengan a vernos porque de verdad que está muy bien. La ilusión que pondremos en la obra podréis disfrutarlo y verlo" afirma.

Por otro lado, César Maroto explica que por parte de la nueva dirección "la experiencia que estamos teniendo es maravillosa, porque te reconcilia con tu profesión y con lo que más te gusta de esto, que al final es compartir, estar, comunicar y sentir. Yo estoy impresionado con el poder, la fuerza y el compromiso de esta asociación, lo había visto desde fuera pero esto es impresionante."

Para concluir, Julio Prego, ayudante de dirección del Tenorio Mendocino y antiguo miembro del reparto de la representación explica que "yo he visto nacer el Tenorio en mi propia casa y como ha ido creciendo, he tenido la suerte de participar en la representación y este año me he reencontrado con mucha gente nueva que tiene las mismas ganas y empeño en compartir que esto salga adelante. Esto va de generación en generación y es un evento cultural muy importante que continúa en auge y le da a Guadalajara lo que se merece" concluye.

Para finalizar el acto, se hacía entrega del premio a Irene López, diseñadora del cartel de la nueva edición del Tenorio Mendocino.