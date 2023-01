El viernes se abre la exposición de pintura de Rafael Ramoino

Guadalajareño de 66 años, arquitecto técnico de profesión, Ramoino se declara aficionado vocacional a la pintura al óleo, y cuando afirma lo de vocacional aclara que es “porque nunca he tomado clases de pintura y lo hago sólo por hobby e instintivamente, ya que no sé nada de técnicas pictóricas, composición o cualquier otra materia, que seguramente me serían muy útiles conocerlas para desarrollar mejor esta bonita actividad”. Confiesa que empezó a pintar hace más de 50 años pero que llevaba muchos años sin pintar hasta que hace tres en plena pandemia que como a mucha gente le obligó a encerrarse en casa “una buena amiga que conocía mi afición me dijo que por qué no volvía a pintar y así lo hice, por lo que llevo desde entonces pintando”.

Precisamente, la exposición es una pequeña muestra de su obra en estos años: Está compuesta por 34 óleos de pequeño formato pintados en este período con motivos monumentales de la provincia (fundamentalmente Atienza9 y otros con protagonismo de figuras femeninas, salvo uno de gran formato firmado en 1979 que perteneció a la madre del artista y otra obra iniciada años atrás y concluida en este periodo.

La exposición puede visitarse gratuitamente hasta el próximo 15 de octubre en los horarios habituales de la Sala: de lunes a sábados (excepto festivos) de 19 a 21 horas