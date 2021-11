Exposición de acuarelas de José Luis Condado en la Sala Multiusos de la Diputación

El título de la exposición responde fielmente al contenido de la muestra: se trata de un conjunto de cuadros de temática taurina pintados en los últimos años en los que el toro es el protagonista, sea en el campo o en la plaza. "Todos son la plasmación en un papel de mi sentimiento por la tauromaquia con el que deseo se identifiquen los visitantes, sean aficionados o no", afirma el artista.

Arquitecto de profesión, Condado asegura que "siempre me he sentido pintor por vocación" siendo la acuarela "la técnica con la que trabajo y en la que he ido evolucionando durante estos últimos años de mayor dedicación pictórica". Por su conocida afición comenzó con temática taurina, pero desde hace un tiempo su obra se orienta hacia el retrato ("la temática con la que me siento más identificado", tratando siempre de "llegar mejor al espectador a través de la mirada del retratado") y el paisaje, en el que siempre aparece una figura humana.

José Luis Condado (Valdesaz, 1962) es arquitecto por la ETSA de Madrid (especialidad en Urbanismo) y Máster en Restauración y Rehabilitación del patrimonio por la Universidad de Alcalá. Profesionalmente es jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Guadalajara y Arquitecto Conservador del Castillo de Torija.

Ha recibido la distinciones como la de honor del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha por la dirección de la obra de rehabilitación de la Iglesia de los Remedios de Guadalajara capital como Paraninfo de la Universidad de Alcalá (1993), lo que le valió también el premio Popular de Nueva Alcarria y el Europa Nostra (máximo galardón europeo por la recuperación del patrimonio arquitectónico. Asimismo recibió (2009) el primer accésit en el concurso de ideas de edificio para la Caja de Guadalajara en la plaza de Santo Domingo de la capital e igualmente recibió distinción de honor de la Demarcación de Guadalajara Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha por la dirección de la Rehabilitación del Castillo de Torija para Centro de Interpretación Turística de la Provincia (CITUG).

Ha sido ganador del Concurso de carteles para el Encierro de Brihuega 2019 y obtenido el cuarto premio del XVIII Concurso de Pintura Fermín Santos de Sigüenza (2019), y su obra ha sido seleccionada en la XVII edición del citado concurso, para el Nacional de Dibujo Antonio del Rincón (en 2019 y en 2020), y en el 110 AEPE de la Asociación de Pintores y Escultores de España y el San Isidro de tema madrileño de la Asociación de Pintores y Escultores de España (ambos en 2020)

Es autor de publicaciones como los reportajes sobre “Rehabilitación de la Torre del Homenaje del Castillo de Torija” (Revista ON DISEÑO nº 171) y sobre la “Intervención en el Castillo de Torija para Centro de Recursos Turísticos de la provincia de Guadalajara” (Revista RESTAURO nº 06), y asimismo es autor del libro “Rehabilitación del Castillo de Torija para Centro de Interpretación Turística de la Provincia de Guadalajara” (2011).

Ha participado en exposiciones colectivas como el Premio Nacional de dibujo Antonio del Rincón de la Diputación de Guadalajara (1989), en la del Oficial de Arquitectos de Guadalajara de 2009, en el XVIII Concurso de Pintura Fermín Santos de Sigüenza (2019), en el 110 AEPE de la Asociación de Pintores y Escultores de España y en el San Isidro de tema madrileño de la Asociación de Pintores y Escultores de España (ambas en 2020). Ha ofrecido exposiciones individuales como "Rostros y Rastros de Guadalajara", retratos a la acuarela, en Centro San José durante la Ferias y Fiestas de la capital de 2016; y de acuarelas en el Convento de San Francisco y "Sintiendo el toro" en el Convento de San José, ambas en Brihuega en 2020.

La exposición estará abierta hasta el próximo 11 de diciembre en los horarios habituales de la Sala: de lunes a sábados (excepto festivos), de 19 a 21 horas.