Exposición de Fotoperiodismo municipal de Jesús Ropero en Cabanillas

La muestra se pudo ver hace ahora un año en el Teatro Buero Vallejo de Guadalajara, pero el hecho de que Ropero sea actualmente vecino de Cabanillas del Campo ha animado al autor a exponer esta misma colección por primera vez fuera de la localidad a la que está dedicada.

Sobre la muestra, dice su autor: «La exposición, salvo alguna excepción, trata de reivindicar ‘El instante decisivo’, hermoso concepto fotográfico manejado genialmente por Henri Cartier-Bresson para, entre otras cosas, diferenciar el continuo paso del tiempo de ‘ese’ momento preciso que el fotógrafo decide que quiere congelar y resaltar, librándolo así del olvido provocado por el instante siguiente. Además, mediante la composición gráfica de una instantánea se puede sugerir un relato, destacar rasgos de la personalidad, o barajar elementos plásticos y simbólicos significativos, para que el espectador cree su propio significado». También comenta Ropero que «la elección de las fotografías ha sido caprichosa; no es fácil resumir 40 años de fotoperiodismo, la mayoría de ellos en el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Guadalajara, en una exposición así; cualquier desarrollo temático, cronológico o de otro tipo me pareció incompleto, y decidí elegir unas cuantas imágenes, como podrían haber sido otras, que por sí solas hablasen del trabajo fotoperiodístico que he desarrollado».

EXPOSICIÓN: «FOTOPERIODISMO MUNICIPAL»

Imágenes de Jesús Ropero, fotógrafo durante 40 años en el Ayuntamiento de Guadalajara.

Del 10 al 18 de noviembre de 2022

Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura de Cabanillas del Campo

Visitas de 19 a 21 horas. Entrada libre.

Inauguración: Jueves 10 de noviembre, 19 horas.