‘Guadaclown’ se extiende este año a las calles de la ciudad

Este sábado comienza en el Teatro Auditorio Buero Vallejo, ‘Guadaclown’, el cuarto ciclo de artes escénicas de la programación cultural del Ayuntamiento de Guadalajara para el último trimestre del año. Y lo hace, con circo contemporáneo, de la mano de la compañía Lucas Escobedo y el espectáculo que lleva por nombre Yolo (Your only live once).