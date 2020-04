Guadalajara celebrará #ElLibroEnCasa con motivo de la conmemoración del Día del Libro

Las propuestas activas del Ayuntamiento de Guadalajara pasan por dos formatos diferentes:

1. Realización de un relato corto en redes sociales utilizando el hasthag #ElLibroEnCasa. Podrán utilizarse Twitter, Facebook o Instagram. En el caso de Twitter, para facilitar su divulgación, se propone que el relato tenga una longitud máxima de un Tweet o 140 caracteres en el caso de que sea un relato escrito. En el resto de redes se sugieren escritos de no más de 600 caracteres o de 100 palabras.

2. Recomendaciones en cualquier formato (texto, vídeo...) de libros o acciones de animación a la lectura en tiempos de confinamiento por parte de autores, libreros y el resto de colectivos vinculados a la cultura de nuestra ciudad. En este sentido el Ayuntamiento de Guadalajara ya se ha puesto en contacto con escritores, librerías, biblioteca, etc para hacerles partícipes de esta particular conmemoración del Día del Libro.

El Ayuntamiento recogerá estos textos durante toda la semana, hasta el próximo domingo, día 26 de abril.

El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo Blas, se ha sumado también a esta propuesta agradeciendo al sector librero su trabajo por la difusión de la cultura en nuestra ciudad, promoviendo su participación para “hacernos mejor personas” y participando activamente en ella. En su caso, ha recomendado la tradicional lectura de El Libro de Buen Amor, del siglo XIV, y leía un relato corto en formato tweet hecho para la ocasión:

No salíamos de casa y añorábamos abrazos y besos

No salíamos de casa pero aplaudíamos a quienes nos cuidaban en primera línea

No salíamos, no... pero leíamos y con ello soñábamos otros mundos porque aunque los libros se queden en casa nos regalan el vuelo de nuestra imaginación

Al término del confinamiento los relatos cortos se imprimirán y se exhibirán para que la ciudadanía pueda leer en conjunto las historias más originales realizadas en Guadalajara en tiempos de confinamiento.