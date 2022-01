Ha fallecido el poeta y escritor Paco Marquina

Paco Marquina (Madrid, 1937 - Guadalajara, 2022) era biólogo y periodista, poeta y ensayista, conferenciante y emprendedor cultural, es fundamentalmente conocido por su actividad poética, en la que ha escrito y publicado múltiples obras, con importantes premios calificadas.

Se ocupa este autor, fundamentalmente, en la creación poética, de la que sin duda puede calificarse como uno de los más relevantes y personales poetas castellanos de la actualidad. En su poesía, de palabra y ritmo bien medidos, se valora lo mínimo, se hace familiar lo mágico y se juega a perpetuar lo efímero, apuntando en su textura la inevitable heterodoxia de toda creación apasionada. Es ganador, por diversos poemas y artículos, de los premios «Cátedra Ramiro de Maeztu» del Instituto de Cultura Hispánica (1968), «Ramón González Alegre» (1973), «Gálvez de Montalvo» de poesía (1974), «Camilo José Cela» de narración viajera (1974), «José de Juan García» de periodismo (1976), «Aldebarán» de poesía (1973), «Ricardo Molina» (1982), y “Tardor” (2011) de Poesía, en Castellón, por su obra “Cartas a deshora”.

En su abundante producción literaria, además de artículos en la prensa madrileña y alcarreña, destacan sus obras: Cuerpo presente, Crónica adolescente, Líber usualis, De la lluvia, Poemas morales y Pavana para un amor cumplido, de poesía. En la prosa son especialmente destacables sus obras Nacimiento y mocedad del río Ungría, Guía de los castillos de Guadalajara, y Guía del Viaje a la Alcarria.

Conocedor en profundidad de la obra de Camilo José Cela, ha escrito recientemente una extraordinaria biografía del Premio Nobel: Cela, masculino singular (Plaza&Janés/Dario 16), un verdadero gozo para leer. Posteriormente a la muerte del Premio Nobel, escribió su gran biografía, Retrato de Camilo José Cela, editada por la Society of Spanish and Spanish-American Studies. Universidad de Colorado at Boulder (U.S.A.), 2005, 622 páginas + 12 láminas fuera de texto.

Francisco García Marquina llevaba muchos años estudiando la obra de Cela, y muy especialmente su relación con la tierra de Guadalajara. Es por ello que en el libro Guía del Viaje a la Alcarria se adensa con pulcritud todo el espíritu que Cela captó en su primer Viaje, y que ahora revive, en las huellas de paisajes, personajes y actitudes, cincuenta años después. Se trata de una obra en la que su autor ha conseguido, sin duda alguna, desvelar muchas de las razones por las que Cela hizo este Viaje, y cómo lo hizo, siguiendo el rastro a sus personajes más característicos, de los que da razón, junto con decenas de fotos curiosas. Esta es la obra que García Marquina ha editado en Aache, y que marca muy claramente su capacidad de ensayo literario en torno a otro libro / otro viaje. Actualmente es columnista de "La Tribuna de Guadalajara" donde cada domingo nos sirve su particular visión del mundo.

Con motivo del centenario del nacimiento de Camilo José Cela (Iria Flavia, 1916), su biógrafo Francisco García Marquina, ha profundizado en la figura del Premio Nobel, y ha completado su estudio con una perfecta biografía, en la que conjuga las noticias de su vida (que a ratos alcanza el calificativo de aventurera y sorprendente) con el análisis de su obra. De tal modo, que puede considerarse este libro "CELA. Retrato de un Nobel" de García Marquina como la obra fundamental e imprescindible para conocer cuanto se busque sobre la vida y la obra del genial escritor español.

Posteriormente, ha elaborado un interesante libro de ensayos, en torno a un tema común, "La España de Cela", en el que a lo largo de 76 escritos breves analiza en profundidad la relación que el Nobel Cela tuvo con España y sus gentes.