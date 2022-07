Las Fiestas de Cabanillas calientan motores con Strad

El concierto superó todas las previsiones, y se abarrotó literalmente de público. Se ocuparon las más de 700 sillas previstas, y muchas personas tuvieron que seguir el espectáculo de pie. STRAD ya había actuado en la localidad con gran éxito del verano de 2021, y obviamente el buen regusto que dejó aquella aparición, unida al «boca a boca», ha hecho que en este 2022 la asistencia de personas se duplicara respecto al año anterior.

«Ícaro» se concibe como un concierto dentro de una historia teatral, en lo que bien podría considerarse un moderno musical. Todo ello envuelto en una espectacular puesta en escena, con un precioso decorado en el que un avión biplano ocupa todo el escenario, y en el que también es llamativo el vestuario utilizado, o la propia escenografía, realizada por el prestigioso grupo Yllana.

El montaje se traza con una historia entre un abuelo y su nieto, y cuenta la perseverancia de éste último, el propio STRAD, para cumplir la voluntad del primero: construir un avión. Algo que va sucediendo a lo largo de la hora y media que dura el evento, a la vez que van sucediéndose canciones.

Arrancando con la Novena Sinfonía de Beethoven enlazada con el «Wellcome to the Jungle» de Gun’s and Roses, se entrelazan temas de rock clásico, canciones celtas, temas de inspiración báltica, reinterpretaciones de música clásica, grandes piezas de pop e incluso ritmos flamencos. Batería, bajo, guitarras, percusiones, flautas o teclados son algunos de los muchos instrumentos que aparecen en escena arropando al violín protagonista, y lo hacen en manos de músicos como Tania Bernáez, Vicente Hervás, Javier Celada, Joaquín Alguacil, Eduardo Ortega o el alcarreño David García «Garci», bien conocido en Cabanillas, porque fue varios años profesor de su Escuela Municipal de Música.

Hay que reseñar que no fue esta la única evocación cabanillera del concierto, ya que un año más el joven músico y técnico especialista Diego Tarango, vecino del municipio, estuvo al frente del juego de luces que acompaña a este montaje espectacular, del que el público salió entusiasmado.

El vuelo «Fiestas 2022» ha arrancado motores, a la espera de pista para despegar el próximo martes.