6º below nothing, una instalación escénica interactiva

Llega a Guadalajara el "cine en directo" de Andrés Beladiez con Karla Kracht

El montaje consiste en una ciudad de papel en el centro de la sala. Una ciudad laberinto de 24 metros cuadrados que mediante el uso de proyectores de vídeo, sombras, sensores, arduinos, linternas, objetos, cerámica, leds y sonido envolvente se construye un mundo que cambia dependiendo de lo que haga el espectador. Sus movimientos, y los diferentes lugares que ilumine con una linterna determinaran múltiples posibilidades dramatúrgicas creando una experiencia única e irrepetible. Efímera.

Y para explicar que es lo que cuentan, mejor acudir a sus propias palabras: "Son tantos los cambios y tan lentos que nos habituamos sin apenas enterarnos. Cambios sociales, geopolíticos, culturales... Algunos apenas perceptibles y otros que por suceder tan lejos hace que nos creamos inmunes. Pero todo llega. La vida pasa veloz frente al televisor. Veloz y distante, cómo si no nos perteneciera... Estamos tan cómodos con nuestros problemas... No va a suceder nunca, nos decimos. Me siento seguro en casa, en mi barrio, en mi tierra... Pero un día cualquiera de un mes cualquiera, en una fracción de segundo o en 10 años, que para el caso es lo mismo, algo sucede y nuestro entorno desaparece para siempre. Sobran explicaciones, argumentos, causas y culpables. Hay muchos y cada cual tiene y prefiere el suyo. No es tiempo de hablar. Es tiempo de sobrevivir. Tiempo de partir, dejar atrás y no regresar. Aquí todo se ha acabado. Todo. Tan sólo nos queda el horizonte.

Hablamos de migraciones, de historia del siglo XX y XI, de las consecuencias de un mundo globalizado donde la información, al igual que otro tipo de peligros, viaja a una velocidad desconocida hasta ahora. Todo cambia, a veces de golpe y otras lenta en imperceptible. Nuestra sociedad nunca volverá a ser la misma".

Una oportunidad única de asomarse al trabajo multidisciplinar de este artista guadalajareño que ya es internacional y que utiliza una innovadora narrativa escénica con el uso de las nuevas tecnologías.

Para muestra este botón del vídeo presentación del espectáculo: