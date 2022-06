Ocho secciones y 76 cortometrajes en la 20ª edición del FESCIGU

Tras una ardua tarea de visionado de los 900 cortometrajes que este año se han inscrito en el FESCIGU, el comité de selección ha diseñado ya la programación de este año, que incluye las 76 obras que serán proyectadas en el Auditorio Buero Vallejo. También se ha hecho un esfuerzo por seleccionar un buen porcentaje de cortometrajes que, en clave de comedia, hagan al espectador reflexionar sobre diversos temas.

Sección Oficial de Cortometrajes

La Sección Oficial de Cortometrajes es el alma del FESCIGU. Una complicada selección de entre los 900 cortometrajes que hemos recibido este año, con lo mejor de los géneros de ficción, documental y animación del panorama español. Trabajos con una gran variedad temática y de estilos que podrán optar a los Premios Goya al ser el FESCIGU festival preseleccionador de la Academia del Cine Español. Se trata, sin duda, de un manjar para el deleite de nuestro público, 28 cortometrajes repartidos en 4 sesiones y que optan a los principales premios del festival. Una sección con un jurado de lujo que elegirá los primeros premios, y en la que los espectadores también eligen su cortometraje favorito a través de su voto.

Sección Requetecortos

Para los amantes de lo breve e intenso, para los que disfrutan de las historias que van al grano, para los que valoran el arte de contar algo sin enredarse, el sábado 8 de octubre, justo antes de la Gala de Clausura y entrega de los Premios Picazo, podrás asistir a la Sección Requetecortos, una sección muy dinámica y divertida compuesta por 14 cortometrajes de ficción de no más de seis minutos de duración. Una sección cuyos premios los otorga directamente el público a través de su voto. Una hora trepidante con los mejores requetecortos del cine español.

Sosteniendo lo Insostenible

Vivimos el mayor de los desafíos para la propia existencia y no podemos mirar hacia otro lado cuando somos testigos de la destrucción de nuestro hábitat como consecuencia de la actividad humana, el consumismo compulsivo y las ansias de beneficio sin límite de empresas y grandes corporaciones. Y los mismos que nos han llevado al colapso nos engañan con soluciones “verdes” rápidas, diseñadas en organismos internacionales, cumbres, agendas y parlamentos para seguir aumentando el lucro de las empresas. Este año queremos buscar alternativas, descubrir otros modelos de sociedad y otras formas de relacionarnos con la naturaleza y plantearnos qué desarrollo es realmente sostenible.

Oh, My God!

El concepto de Dios está presente en todas las culturas, aunque con diferentes nombres, éticas y paradigmas. La generosidad y el altruismo son valores comunes en casi todas las religiones, pero la humanidad se empeña en hacer lecturas distorsionadas de sus principios para justificar así las mayores atrocidades contra sus semejantes. Esta sección observa, a través de la ficción y el documental, el humor y el drama, las graves consecuencias que se derivan de realizar retorcidas interpretaciones de algunas doctrinas.

Sexo, Drogas y Corrupción

Sexo, drogas y corrupción (aquí dejamos de lado el rock&roll) son tres términos que tristemente muchas veces van de la mano. Otras no. En esta sección hablamos de sexo no siempre deseado, no siempre correspondido, que en vez de servir de vínculo de unión sirve como medio de dominación; drogas que distorsionan la realidad, que justifican lo injustificable, que sacrifican vidas y destruyen todo a su paso; y corrupción que sacude los cimientos de nuestras sociedades, que parece no tener límite y que necesita de más corrupción para taparse a sí misma. Sexo, drogas y corrupción, juntas y por separado, sin tapujos, sin paños calientes, con amor, con dudas, con y sin deseo, por la noche, al amanecer, en la carretera, la discoteca, sobre una azotea o en el interior de una corrala.

Culito de Rana

La enfermedad es una parte inherente a la vida, y como tal deberíamos aceptarla de forma natural y positiva. Sin embargo, nuestra sociedad parece promulgar un estilo de vida basado en gente siempre joven y sana, arrinconando al enfermo y relegándole al olvido. Esa misma sociedad que nos envenena con alimentos industriales e insanos, con aire contaminado, con pesticidas y herbicidas, con prendas sintéticas, con estilos de vida sedentarios y estresantes, nos deja de lado cuando caemos enfermos. En la sección Culito de Rana queremos dar visibilidad a algunas de las enfermedades más dolorosas para enfermos y cuidadores, a fin de ayudar a acabar con el estigma social que acarrean.

Infancine y Juvencine

Estas dos secciones, concertadas con los centros educativos de Guadalajara, están destinadas al público más joven, para que puedan disfrutar de una programación diferente a la que suelen consumir en sus canales habituales, y con una fuerte carga pedagógica. La idea es que puedan divertirse y al mismo tiempo reflexionar sobre valores como la solidaridad, el compañerismo, el esfuerzo, la autoaceptación, el uso responsable de las nuevas tecnologías, el consumo responsable, la inteligencia emocional, el cuidado de la naturaleza, etc. Estas secciones se complementan con unas fichas didácticas que los profesores pueden descargar en al web del festival y que les ayudarán a guiar un debate posterior que enriquezca aún más lo que haya aprendido durante las proyecciones.

Además de estas secciones, el festival estrenará un documental que hace un recorrido por los 20 años de FESCIGU contando para ello con el testimonio de muchas de las principales personas involucradas en su organización y de algunos de sus más fieles colaboradores.

Los detalles de toda la programación, así como de las actividades paralelas, se irán dando a conocer a lo largo de las próximas semanas.