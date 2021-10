'Ojalá todo', de Sara Aguilera, en Sigüenza

En sus primeros años de educación formal, la pintora asistió a clases privadas con el pintor Massa Solís, de Miajadas, y posteriormente, en la adolescencia, cursó dibujo en la Escuela Oficial de Bellas Artes de Cáceres. “En mi familia hay muchos artistas. Nací entre pinceles, y, aunque acabé en otro mundo laboral, soy auxiliar de enfermería, nunca he dejado de pintar”.

En 2017 se trasladó a Sigüenza por motivos laborales en el ámbito sociosanitario. Sara quedó prendada desde el primer momento de sus monumentos y parajes, así como del trato acogedor de la gente. Tras vivir la pandemia muy de cerca, comprende lo efímera que puede ser la vida y decide mostrar al mundo el resultado de lo que siempre fue su verdadera pasión, la pintura. “Sigüenza siempre será el lugar que me enseñó que, ojalá ni un sólo segundo de mi vida, cuando llegue el final haya sido desperdiciado sin perseguir un sueño. Ojalá todo”, explica, al respecto del nombre de la exposición.

En un momento vital de cambio, influenciado además por personas cercanas que viven su misma circunstancia, también en Sigüenza, sus “ojalá” se sumaron en este deseo. Por otra parte, hablar con los mayores en su trabajo en una residencia de Sigüenza, le hizo recapacitar y aprender de sus consejos. “Muchos me decían ojalá hubiera hecho esto, o aquello. Nunca me atreví. Y también de ahí el nombre de ojalá todo. Se arrepentían de no haberlo intentado”, señala. Valiente, Sara les ha hecho caso, y ha pedido una excedencia en su trabajo para dedicarse en cuerpo y alma a la pintura. “Y me estoy encontrando con una buena aceptación”, dice.

La exposición está dividida en varias secciones. La obra principal, es en blanco y negro. “Representa lo que yo me considero. La asociación con lo natural. Creo que nos estamos distanciando de lo real. Estamos teatralizando la vida, volcándola en las redes sociales. Yo prefiero conectar con la naturaleza. Esta obra principal representa mujeres, es algo andrógina, y la he enlazado con los elementos de la naturaleza, el aire, la tierra, el agua y el fuego”, cuenta la pintora. Otra parte está dedicada a Félix Rodríguez de la Fuente, férreo defensor de la naturaleza y a la fauna de Pelegrina, en el cercano Barranco del Río Dulce. Una más, a Sigüenza, cuya monumentalidad ha inspirado a la pintora, y, por último, otra a la pandemia, que es la más depresiva, con la inquietante presencia de la muerte. “Pintar, fue la forma de desahogarme en casa”, termina Sara.

Para la concejala de Cultura, Ana Blasco, la apuesta de Sara por la pintura “es una decisión valiente, de corazón, por la que cuenta con todo el apoyo del Ayuntamiento de Sigüenza, puesto que respaldar el emprendimiento artístico en los jóvenes es una de las propuestas del trabajo de la Concejalía de Cultura”.

La muestra se puede ver todos los días, de 10:30 a 14:30 horas, y por las tardes de 18:00 a 21 horas, en la sala de exposiciones de la Plazuela de la Cárcel, hasta el 15 de octubre.