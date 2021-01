Rozalén, nominada como Mejor Canción Original en los Premios Goya

La cantante y compositora albaceteña Rozalén ha sido nominada para la próxima edición de los Premios Goya del Cine Español, en el apartado de Mejor Canción Original por su tema "Que no, que no" para la película 'La boda de Rosa', de Icíar Bollaín. Esta canción competirá por la estatuílla con las composiciones originales realizadas para 'Adú', 'El verano que vivimos' y 'Las niñas'.

Icíar Bollaín, destacó que película y canción comparten la idea de cuidarte a ti mismo, de escucharte, de serte fiel. Y aunque son temas profundos, canción y película hablan de ello en el mismo tono luminoso, alegre y vitalista. ¡Es muy difícil no acabar bailando con Que no, que no! Que no, que no es la canción original que Rozalén ha compuesto e interpretado, de la mano de la agrupación tropical mexicana La Sonora Santanera para la nueva película de Icíar Bollaín, La boda de Rosa, que ha conseguido alzarse con ocho nominaciones en la 35 edición de los Premios Goya.

Como apunta Rozalén en su página web, Que no, que no suena a vida y color, a mestizaje y a satisfacción. La satisfacción de quien ha aprendido a amarse a sí mismo sin necesidad del reconocimiento de los demás. Es un tema con un elevado contenido autobiográfico que pudo haber nacido en el diván de la propia Rozalén. «Habla de mí», reconoce la artista sin tapujos. La letra encajó como un guante en el proyecto de Bollaín.

El mensaje consiste en poner límites. «No se puede decir que sí porque sí, es algo que tiene que salir del corazón, porque si no existe un compromiso lo que se da carece de valor», explicó la cantante y compositora, que abundó: «Muchas veces decir que no, ponerse límites, es un gran primer paso». Es, claramente, lo que le pasa al personaje de Candela Peña, protagonista de la película. Rozalén y Candela Peña protagonizan de la misma forma el vídeo de Que no, que no, también dirigido por Icíar Bollaín.

Y lo que transmite la cantautora con su canción coincide con lo que le ocurre a la protagonista de la película, una mujer de la que todos abusan por su dificultad para contradecir a otros. Que no, que no es una canción con la que es imposible no bailar. Incluso de bailar sin nadie más, si eso trae consigo el tan necesario aprendizaje a quererse a uno mismo. Un nuevo éxito para María Rozalén que se suma al de su último trabajo, El árbol y el bosque, que también incluye la canción nominada a los premios Goya. En El árbol y el bosque, número uno de nuevo para este cuarto trabajo de la artista albacetense, Rozalén volvió a sorprender con una obra cargada de simbolismo.

Poco después de conocerse las nominaciones, la propia Rozalén ha compartido un vídeo en las redes sociales donde muestra, muy emocionada, su agradecimiento por esta nominación: