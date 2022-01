Paco García Marquina era miembro de la Fundación Siglo Futuro y su presidente Juan Garrido le dedicaba estas palabras tras conocer la fatal noticia:

Podría hacerle una despedida seria, medida, ortodoxa, pero a él, seguro, que no le iba a gustar. Por lo que lo hago con el texto de la presentación con motivo de su último libro que nos ofreció en la Fundación Siglo Futuro. Por tí, mi querido Paco:

Se nos ha ido un referente histórico de la Fundación Siglo Futuro. Desde luego, el que sea capaz de escribir algo como esto: “Tu belleza es un signo de otro mundo / y algún poeta loco está buscando la muerte para hallarte/ Del libro “esto no es una pipa”. “Te escribiré sonetos de franbuesa / haré una melodía con mis huesos/ y dejaré unos versos que te toquen/ del libro Crónica de Sucesos personales. El que esto escribe tiene que ser un bardo, con b y con mayúsculas.

Madrileño castizo, biólogo, periodista, escritor, poeta, acaparador de premios y de amistades, especialista en salmónidos y en el género femenino.

Paco vino a la Alcarria tras los pasos del Gran Camilo, fue una suerte porque hoy lo disfrutamos nosotros. Polifacético, polivalente, despistado, enamorado y obsequioso, aventurero, come como una lima aunque no lo aparente, ahora le ha dado por la mortadela de bolonia y las medias lunas, según me decía el sábado, su mujer, Toya Velasco, tenaz, pertinaz, si algo te pide, como decía el cura del chiste, date por jodido que lo consigue, multiusos, igual te descoyunta una trucha, que cría con esmero un carnoso tomate o una judía verde tierna y sin hebra, que te reteja un tejado, que te limpia y trata la piscina o que es capaz de componer el más hermoso de los sonetos, jamás escrito. Es tierno, cariñoso, tiene un alto concepto de la amistad y buen consejero, si se lo pides. Este es Paco Marquina. Hoy vestido de forma impecable, con terno estilo Rafael de Paula y con la camisa de palmero de Carmen Linares. Muy Personal, Siempre entrañable y siempre querido, Paco Marquina.