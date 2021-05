Una veintena de actividades culturales e infantiles para este fin de semana en Guadalajara

Esta intensa actividad se inicia esta tarde con un nuevo pase del ciclo ‘Guadalajara de buen humor’, a las 20:00 horas en el Buero Vallejo, con la actuación de Quique Matilla y Fernando Morallo; y el viernes, con la presencia de JJ. Vaquero, Nadia Torrijos y Carolina Noriega.

La novedosa actividad ‘Guadalajara vive en sus plazas’ toma el testigo en la noche del viernes con las actuaciones de Curro Serrano y Quique Gómez, en la Plaza del Concejo; y de Flaco Barral Trío, en la Plaza Prim, a las 21:00 horas.

Actividades del sábado

Nuevas sesiones, el sábado, de ‘Primavera encuentada’ para las más pequeñas y pequeños de la casa, con teatro y títeres, de la mano de Gracia Iglesias, a las 11:00 horas, en la Plaza del Concejo; narración oral y música, a las 12:00 horas, con ‘La pulga y el piojo y otros cuentos árabes’, en la Plaza Marlasca; y a las 13:00 horas, circo y clown con ‘Go out brothers’, en la Plaza del Jardinillo.

A las 12:30 horas, en Ferial 21, música en familia con el espectáculo ‘Queenmanía’; y a las 20:00 horas, actuación de Kiko Veneno.

‘Guadalajara vive en sus plazas’ trae el sábado las actuaciones de J.Colombo Quarter, a las 21:00 horas, en los Jardines del Infantado; Rokola, en la Plaza Mayor y The habbit of the rabbit, en la Plaza López de Haro.

Actividades del domingo

Por último, el domingo abre, a las 11:00 horas, en la Plaza de San Esteban, una nueva sesión de ‘Primavera encuentada’ con narración oral, y el ‘Paraguas del mago’; seguidamente, a las 12:00 horas, en la Plaza Mayor, circo con el Capitán Maravilla; para terminar, a las 13:00 horas, en la Plaza Prim, con la actuación de Pep Bruno.

Las actuaciones de Ferial 21 para el domingo son Shinova, a las 13:00 horas, y Los chikos del maíz, a las 20:00 horas

Exposición y taller creativo en el Museo Sobrino

Por otro lado, hasta el próximo 27 de junio se puede visitar, en el Museo Francisco Sobrino la exposición de Waldo Balart, ‘Ritmos y campos de sentido’; y este sábado habrá un taller creativo sobre su obra, a cargo de María José Gutiérrez Muñoz, de 11:00 a 13:00 horas, con aforo de diez plazas; y además, EnCUVierto. Festival de Videoarte Cuvo.

Por último, el próximo 2 de junio tendrá lugar, en el Teatro Buero Vallejo, el XVII Concierto de Música Militar, a cargo de la Unidad de Música del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nº 1 del Cuartel General del Ejército, a las 20:00 horas. Dirección, a cargo del Teniente Coronel Músico D. Fernando Lizana Lozano.

Entrada con invitación, con retirada en la taquilla del teatro.