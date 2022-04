“Ventanas al campo”, exposición de Pablo Martín en Ibercaja

Fundación Ibercaja inauguró con gran expectación en la tarde de ayer jueves 21 de abril de 2022 la muestra “Ventanas al campo” en el Centro Ibercaja Guadalajara, C/ Capitán Arenas, 5. La muestra se compone de una serie de óleos sobre lienzo realizados por el artista alcarreño durante el confinamiento desde los rincones de su pueblo, Puebla de Valles. Podrá visitarse hasta el 17 de mayo, de lunes a sábado, de 19 a 21 horas, con entrada libre.

En palabras del artista, “El amor y pasión por el entorno natural, aparte de colmarnos de riquezas múltiples, nos acerca a un estado de plenitud mental y creativa exclusiva de la contemplación. No basta con mirar. El secreto está en saber descubrir la esencia. Si conseguimos conectar con ese TODO obtendremos las herramientas necesarias para establecer un diálogo sin fronteras cargado de sensibilidad y creatividad”

En la exposición el pueblo de Puebla de Valles se alza como su gran musa y lo utiliza para un manifiesto canto a la naturaleza, en la que intenta vivir siempre que puede, y con la que verdaderamente siente y disfruta.

Pablo se lleva dedicando desde hace más de dos décadas por pura casualidad. Una invalidez le hizo replantearse sus prioridades y le empuja a los brazos de los estudios, cursando en primer lugar Administración y posteriormente Geografía e Historia en la Universidad de Alcalá. Sería en esa etapa de transición entre uno y otro donde conozca al pintor naturalista Manuel de Gracia. Éste y otros pintores le animarán a emprender esta nueva aventura artística, para la cual le dotan de todo lo necesario: pinceles, pinturas, un caballete y un lienzo.

Este comienzo, sin embargo, no supuso un parón para Martín, que, no cejando en su empeño, prosiguió pintando. Sus frutos no serían muy distintos al de sus inicios. Su suerte cambiará cuando, por medio de una amiga, comienza a recibir clases de pintura en el palacio de la Cotilla. Su profesor, Luis Gamo, le ayudó a resolver aquellos problemas técnicos.

En la exposición que estos días se aposenta en el Centro Ibercaja de Guadalajara el pintoresco pueblo de Puebla de Valles se alza como su gran musa, un lugar al que le ligan estrechos lazos y en el que día tras día es capaz de descubrir nuevos cromatismos y matices. Será en este enclave donde el artista pase horas con su paleta de colores frente a sus lienzos en un refugio que califica el “jardín de los sentidos”.

Sus cuadros son un verdadero catálogo floral y vegetativo de este enclave de la sierra de Guadalajara, retratado al milímetro gracias a su conocimiento empírico, pero también formativo. En este sentido, Martín aplica su sabiduría de geografía e historia para dar un punto de vista más técnico al cuadro, pero siempre sin perder esa sugerencia que queda superpuesta a la evidencia.

Esa sencillez en sus cuadros también se plasma en la casi desapercibida y desnuda firma de sus obras, tan sólo marcadas con el nombre de Pablo. No obstante, el artista rebate a este respecto que lo ideal es que la gente no te reconozca por la firma, sino por tu forma de entender y plasmar la pintura.

EXPOSICIÓN: “Ventanas al campo”

LUGAR: Centro Ibercaja Guadalajara. Dr. Fleming, 2 B

FECHAS: Del 21 de abril al 17 de mayo de 2022.

HORARIO: De lunes a sábado, de 19 a 21 horas

Más información: https://www.fundacionibercaja.es/guadalajara/exposicion-ventanas-al-campo-pablo-martin