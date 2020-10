Vuelve a abrir el teatro Buero Vallejo. el 17 de octubre, con el 45% del aforo

La concejala de Cultura, Riansares Serrano, ha presentado esta mañana el contenido de esta programación, así como el plan de contingencia y medidas de seguridad y aforos previstos en esta instalación. Una agenda que dará comienzo el próximo día 17, con la obra Divinas Palabras, a cargo del Centro Dramático Nacional y Producciones Faraute, “siempre y cuando nos lo permita la evolución del coronavirus en Guadalajara”, ha manifestado.

“Porque creemos en la cultura segura, todas nuestras fuerzas van a ir dirigidas hacia esta finalidad. Todas las actividades culturales que programemos van a tener esa garantía principal, la garantía de la seguridad ante el coronavirus”, en palabras de Serrano.

La responsable de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara ha insistido en la importancia de levantar el telón del teatro, después de siete meses, “porque necesitamos la cultura para vivir, pero también para que puedan trabajar muchas personas, muchas familias que lo están pasando mal”.

Serrano ha agradecido el “gran esfuerzo” realizado por todo el personal del teatro y del Patronato de Cultura para poner en marcha esta programación, y en la elaboración del plan de contingencia. “La cultura es segura, la cultura es imprescindible y quiero animar a la ciudadanía a que venga este otoño al teatro”.

Aforos al 45%

Atendiendo a las medidas extraordinarias decretadas por Sanidad en Guadalajara, se ha previsto poner a la venta un total de 443 entradas, que suponen el 45% del aforo del Teatro Buero Vallejo. El mismo porcentaje será aplicado a las localidades para personas con discapacidad, que tendrán que tener marcada y asignada su ubicación en la sala.

Todas las localidades estarán numeradas y no se permitirán cambios de butaca salvo en casos excepcionales. Asimismo, las butacas que no vayan a ser utilizadas se marcarán, tanto en el patio como en el anfiteatro, con la colocación de una banda que indicará que no se pueden utilizar.

De igual manera se procederá en la Sala Tragaluz, donde el aforo quedará reducido a 60 espectadores, el 45% del total.



Medidas de seguridad e higiene

En cuanto al plan anti-COVID en el resto de la instalación, contempla las siguientes medidas:

- Ascensores: el aforo de los ascensores será de una persona, o de dos en el caso de ser convivientes, si bien se priorizará la utilización de las escaleras.

- Aseos: el aforo máximo estará limitado en función de las dimensiones de cada dependencia, y estará debidamente indicado con carteles informativos.

– Accesos: los espectadores deberán de guardar la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros, durante la espera a la entrada al edificio. Habrá un control de entradas con pistolas lectoras que eviten el contacto del personal del teatro con las mismas o dispositivos móviles.

Igualmente, se tomarán los datos de todo el público asistente para facilitar la labor de los rastreadores si así fuera necesario, a través de un moderno sistema de localización por entradas, respetando la Ley de Protección de Datos.

- Control de temperatura: se tomará la temperatura al público asistente, que no podrá ser superior a 37,5º

- El uso de mascarilla será obligatorio en todo el recinto: sala principal, ascensores y aseos.

- Un acomodador ofrecerá gel hidroalcohólico de manera continuada a todo el público asistente en los acceso al interior del teatro.

- Se realizarán tareas de limpieza y desinfección permanente en las salas comunes; así como en las superficies de contacto más frecuentes.

- Todo el personal de atención al público irá provisto de los pertinentes sistemas de seguridad y protección.

- La salida del Teatro, al finalizar la función, se realizará de forma escalonada, con el fin de evitar aglomeraciones. En este sentido, se ha habilitado como puerta de salida el acceso de emergencia situado en la calle Luis Ibarra Landete.

- El plan de limpieza de las instalaciones será exhaustivo después de cada función: tanto en zonas públicas, como en escenarios y butacas, mediante tratamientos de pulverización localizada; así como camerinos y todo tipo de material escénico.

- Cartelería informativa: toda la instalación constará de cartelería informativa del protocolo de seguridad a seguir en todo momento.

Una treintena de espectáculos

La programación cultural, que podrá disfrutarse de mediados de octubre a finales de diciembre en el Teatro Buero Vallejo, consta de una treintena de actuaciones de teatro, música; danza y cine, a precios que se encuentran entre los 4 y los 12 euros. Igualmente, el público que disponga de la tarjeta ciudadana contará con un descuento del 10%

La concejala ha destacado algunos de los eventos más significativos y el hecho de que en el 100% de los casos se haya podido reprogramar aquellas funciones que quedaron suspendidas a consecuencia del coronavirus.

Igualmente, ha puesto en valor la recuperación del ciclo ‘Escena Pura’, con tres obras de teatro “de las que nos hacen pensar, que nos hacen reflexionar, ese teatro interior que nos llega dentro”.

La obra de Valle-Inclán inaugura la programación el próximo día 17, a cargo del Centro Dramático Nacional y Producciones Faraute. También podrá disfrutarse la XXVIII Cumbre Flamenca; El Tenorio Mendocino; El Viaje de Ulises, a cargo de Gorakada teatro, Premio al Mejor Espectáculo FETEN 2019; Perfectos desconocidos, de Paolo Genovese; los VIII Premios Cope Guadalajara; la obra ‘Intocables’, de Pentación; Danza-Teatro ‘Around the world’, a cargo de Brodas Bros; el X Festival de Cine Lento; XXXI Concurso de Villancicos Ciudad de Guadalajara; Concierto Benéfico de Navidad ‘Unidos por la Paz’ y teatro infantil y familiar para los más pequeños, entre otras muchas propuestas.

Toda la programación puede consultarse en la web del patronato:https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/servicios/cultura/patronato-municipal-de-cultura/