1,1 millones de euros en ayudas de la Junta a clubes deportivos

La viceconsejera ha estado acompañada por el delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles; el delegado de la Consejería en esta provincia, Ángel Fernández-Montes; la segunda teniente de Alcalde y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara, Sara Simón y Evaristo Olcina, respectivamente; y el presidente del Quabit Guadalajara, Álex Ortiz.



Muñoz ha querido destacar que, al igual que ocurriera el pasado año, se va a destinar un montante de 1,1 millones de euros, del que se pueden beneficiar más de 70 clubes y entidades deportivas de la Comunidad Autónoma.



“Desde el Gobierno regional queremos seguir apoyando a los equipos de nuestra región como venimos haciendo en los últimos años no solo para garantizar su continuidad sino también para ayudarles a cosechar buenos resultados”, ha indicado.



El plazo para la presentación de las solicitudes de subvención será desde el próximo lunes y durante 15 días hábiles. Las mismas se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario disponible en la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades: https://www.jccm.es.



Cinco líneas de ayudas



En esta convocatoria se contemplan cinco líneas de actuación dirigidas a entidades que participen en categorías absolutas. Cuatro líneas van dirigidas a deportes colectivos y una línea a deportes individuales.



La primera línea va destinada a clubes deportivos y SAD de máximo nivel en deportes colectivos, que participan en competiciones oficiales de ámbito estatal, cuyas competiciones estén organizadas por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Liga Nacional de Futbol Sala (LNFS), Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) y Asociación de Clubes Españoles de Balonmano (ASOBAL). Está dotada con 470.000 euros.



La segunda línea, dotada con 260.000 euros, va destinada a las entidades deportivas de categoría absoluta y competición estatal, organizadas directamente por las respectivas federaciones deportivas.



La tercera, que cuenta también con un montante de ayudas de 260.000 euros, es la destinada a clubes de deportes colectivos en modalidad femenina que participan, al igual que la anterior en competiciones nacionales de categoría absoluta. Igual que en los últimos años, se ha dotado al deporte femenino de la dotación presupuestaria en su línea de actuación en las mismas condiciones que el deporte colectivo masculino.



La cuarta línea está destinada a clubes deportivos de deportes para personas con discapacidad de categoría absoluta y con ámbito estatal. Dotada con 45.000 euros.



La quinta y última línea, con una dotación de 65.000 euros, va destinada a clubes deportivos de Castilla-La Mancha de deportes individuales en modalidades olímpicas y paralímpicas, que participan en competiciones oficiales de ámbito estatal, de varias jornadas de duración. En modalidades no olímpicas ni paralímpicas, además de reunir las características anteriores, deberán haber participado en competiciones oficiales internacionales.



Para esta convocatoria, se destinarán ayudas a los siguientes deportes colectivos: baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol sala, hockey, rugby y voleibol.



También se subvencionarán los siguientes deportes individuales olímpicos y paralímpicos con participación por equipos, solamente en las modalidades y pruebas que sean olímpicas y paralímpicas: atletismo, bádminton, boxeo amateur olímpico, ciclismo (BMX, de montaña, en pista y en ruta), deportes acuáticos (natación y sincronizada), equitación (concurso completo, doma clásica y salto ecuestre), escalada deportiva, esgrima, gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, golf, halterofilia, judo, karate, lucha (grecorromana y libre olímpica), piragüismo (slalom y aguas tranquilas), remo, skateboarding, surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro olímpico, triatlón y vela.



Se ofrecen ayudas también para deportes individuales no olímpicos ni paralímpicos con participación por equipos en las modalidades de campo a través y salvamento y socorrismo.



Por otra parte, indicar que la viceconsejera ha agradecido a los clubes y federaciones su tesón y trabajo, gracias a los cuales se ha podido salvar “una temporada que nadie hubiera imaginado”, ha concluido.