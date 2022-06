Casi 300 acuatletas en el recuperado tras la pandemia acuatlón Dani Molina

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Pareja, Beatriz Martínez, acompañó ayer la celebración del Acuatlón, y estuvo presente en la entrega de trofeos. “Después de dos años, volvemos a la normalidad, hoy con calor, pero con un ambiente deportivo insuperable. Contamos con unas instalaciones y servicios estupendos para nadar y correr”, señalaba ayer. Sobre la apuesta de Dani Molina por, como él mismo califica a Pareja, “su segunda casa”, “le agrademos su colaboración y empeño, y también la publicidad que hace de Pareja y de su entorno como lugar ideal para la práctica del deporte allá por dónde va. Gracias a él, vienen muchos deportistas a entrenar”. Hace solo unos días que Pareja acogía la XIII edición del triatlón que lleva el nombre de la localidad, “pero no nos quedamos aquí”, aseguraba la concejala, puesto que el próximo 21 de agosto la villa alcarreña va a acoger una prueba de piragüismo, “que esperamos tenga tanto éxito como el resto de las que organizamos”, a la que seguirá la carrera popular, el 25 de septiembre.

Dani Molina se mostraba satisfecho de haber podido, por fin, convocar la V Edición de su prueba. “Han sido dos años muy difíciles para los deportistas, y para quienes organizamos pruebas, pero hemos conseguido sacar adelante el V Acuatlón Dani Molina, con muchas ganas e ilusión. Se nota que a la gente todavía le cuesta competir, pero estoy muy orgulloso con la participación de 63 niños, lo más bonito del día de hoy junto a la gente disfrutando del deporte y de este lugar que es un paraíso para él”, decía ayer Molina.

El campeón se refería al buen nivel deportivo, “con buenas marcas en las dos modalidades”, y al espíritu de superación con el que se organiza la prueba. “Cada año intentamos mejorar, dar más servicios a los competidores, que la gente se sienta más cómoda, y así seguiremos trabajando”, añadía. Molina tenía unas palabras para Pareja. “Es mi es mi segunda casa. El Ayuntamiento, el pueblo, se vuelcan con el acuatlón, que han apoyado desde el principio” decía ayer en el azud, y daba las gracias a todos cuantos hacen posible la disputa de la prueba: voluntarios de Protección Civil de Guadalajara, Ayuntamiento de Pareja, voluntarios de la organización y patrocinadores.

Después de haber ganado su quinto europeo de paratriatlón, tiene ya en mente la Copa del Mundo, que se diputará en Coruña, la serie mundial que llegará en noviembre en Abu Dabi, y después, su gran sueño deportivo: los juegos olímpicos. “Llevábamos muchos años esperando que nos dieran la oportunidad de ser campeones olímpicos”, terminaba.

La salida de las categorías inferiores se producía a partir de las 17 horas de la tarde, con distancias de agua y carrera proporcionales a la edad de los competidores. A partir de las 18 horas, y después del briefing, se ponía en acción, desde el muelle de embarcaciones del azud, la prueba en la modalidad sprint, que se disputa sobre una distancia de 750 metros a nado, y 5.000 metros en la carrera pedestre. Daba la salida el propio Dani Molina, acompañado por Beatriz Martínez. Un minuto después, lo hacían las féminas.

El vencedor fue Aarón Maroto (Club Triatlón Ondarreta Alcorcón), con un magnífico tiempo de 29´25”. Maroto no dio opción a sus rivales. “Hacía mucho calor, pero había avituallamiento en los dos lados del azud, que agradecía hoy especialmente”, señaló. Maroto puso un ritmo alto en la natación con el que consiguió aventajar en un minuto a sus perseguidores en la salida del segmento de agua, y en la carrera, mantuvo la distancia “con buenas sensaciones”. Era la primera vez que competía en Pareja. “Conozco a Dani desde hace muchos años, y cuando me enteré que volvía a organizar la prueba después de la ausencia obligada no dudé un momento en apuntarme y contribuir con su causa”, afirmó ayer.

Inés Sancho (CD Guadalajara Swimming) hizo una prueba soberbia, quedando tercera de la general con un magnífico tiempo de 30´51”. “Soy nadadora, nunca había hecho acuatlón, ni triatlón”, señalaba ayer. Su segmento de natación fue espectacular, recortando el minuto de salida a la inmensa mayoría de participantes masculinos. “Lo he dado todo para sacar toda la ventaja posible en el agua, porque sabía que en la carrera me iba a faltar un poco”, señalaba. Y así fue, como ella misma reconocía. “Me he 'muerto' al final, pero he acabado primera”, decía satisfecha. Ahora va a continuar con sus objetivos como nadadora, con el campeonato de España de verano. “Ha sido un placer competir en la prueba de Dani, con una organización excelente y en este entorno maravilloso, donde he entrenado mucho durante la pandemia, cuando las piscinas estaban aún cerradas”, afirmó en meta.

En distancia Olímpica se impuso Jesús Cabrero (Club Triatlón Ondarreta Alcorcón) con 54´40”. “Salí muy fuerte en el agua, poniendo de por medio toda la distancia posible, para luego mantener en la carrera. Hacía mucho calor, la primera vuelta ha sido dura, pero luego hemos conseguido regular y conservar la distancia, gracias a la información que me daban los compañeros”, explicaba. La de ayer fue su segunda participación en Pareja. “Es un entorno precioso. Repetiremos”, anticipaba. También tenía unas palabras para Dani Molina. “Es un honor competir en su prueba. Ha estado en el club con nosotros, y es un ejemplo a seguir siempre. Se echaba de menos la competición”, añadía.

Jorge Arrébola (Club Triatlón Las Rozas) (57´56”) señalaba ayer que “ha sido una gozada, un disfrute, volver a competir, haciéndolo, además, en una prueba perfectamente organizada”. Sin posibilidades de victoria, “Cabrero ha nadado muy rápido”, reconocía, ya conocía el entorno, “donde venimos con frecuencia a entrenar, porque es un sitio genial”. Jorge se mostraba encantado de haber participado y recuperado el sabor de la competición en la prueba organizada por Dani, “que es una persona muy cercana”.

Laura Izquierdo (Triatlón Inforhouse De Santiago) se impuso en féminas con 1h. 04´30”, haciendo sexta de la general. “La natación ha sido muy divertida. Me ha encantado. Y la carrera tiene un paisaje precioso. Ha sido mi primera distancia olímpica. Provengo de la natación, pero me siento cómoda corriendo. Hoy, gracias al avituallamiento, he sobrevivido. Me gusta un montón la organización y el entorno. La siguiente edición, vuelvo seguro”, decía ayer.

Cristina Rodríguez (Marlins Triatlon Madrid) llegó segunda, con 1h 08´11”. “Hacía mucho calor, pero he competido muy a gusto. Lo mío es correr, pero con el triatlón voy mejorando la natación. El agua estaba espectacular, y la carrera se hace fácil en el circuito. Nunca tuve posibilidad de ganar. No he visto a la primera. Me gusta el entorno de Pareja, donde venimos a entrenar con frecuencia. Correr con Dani Molina, es un plus. Llevamos todo el año haciendo carreras, todas las que no hemos hecho en años anteriores”, terminaba.

En la modalidad de Olímpico parejas se impusieron Guiomar y Jonatan (Club Triatlón Las Rozas) en mixto (54´57”); Pedro y Carlos (Independientes) en masculino (57´51”); Paloma y Eva en féminas (Velociraptor Guadalajara) (1h 05´31”)

Al filo de las nueve de la noche, la entrega de trofeos ponía el broche de oro a una magnífica tarde deportiva. La acompañaron la propia Beatriz Martínez y la también concejala del Ayuntamiento de Pareja, María Tierraseca. Además de los trofeos, y por cortesía de Dani Molina, los tres primeros recibieron, un obsequio.

Para Javier Del Río, alcalde de Pareja, “es un verdadero placer apoyar, un año más, a Dani Molina, que allá por donde va siempre tiene palabras de elogio y agradecimiento para Pareja, como nosotros también las tenemos para él, para nuestro campeonísimo y mejor embajador deportivo".