Chema Márquez no vestirá la elástica del BM Guadalajara la temporada 2020/21

El Quabit BM Guadalajara comunica que el central José María Márquez Coloma, que finaliza su contrato este año, no formará parte de la plantilla morada la próxima temporada.

Queremos dar esta información habida cuenta que, debido a su lesión, Chema no podrá reincorporarse al equipo en lo que resta de temporada y aprovechamos para comunicar que no daremos más información sobre altas o bajas hasta que no se dé por finalizada la campaña 2019-20.

Este club quiere expresar su agradecimiento a un jugador como Chema Márquez, que ha sido pieza clave en los éxitos alcanzados durante las seis temporadas que ha militado en nuestras filas y que ha marcado una de las épocas más brillantes de la historia de nuestro club.

Más allá de los objetivos cumplidos a nuestro lado durante estos seis años, Chema Márquez ha sido un ejemplo de entrega, de trabajo, de responsabilidad, de talento y de superación.

Se ha convertido en el máximo goleador de la Liga ASOBAL en dos ocasiones consecutivas, con 200 goles en 30 partidos en la temporada 2016-17 y con 196 goles en 30 partidos en la temporada 2017-18.

Primando sus estudios por encima de todo durante este tiempo, es ahora cuando finaliza su formación en Odontología y cuando se ha empezado a plantear su futuro en el mundo del deporte a corto plazo. Es por ello, que ha decidido probar suerte fuera de nuestro club y respetamos profundamente su decisión, deseándole de corazón lo mejor para la andadura que comienza la próxima temporada.

Para el Quabit BM Guadalajara, Chema Márquez será siempre uno de sus grandes símbolos y uno de los jugadores más queridos por nuestra afición. Es por ello que estamos convencidos de que siempre llevará un trocito de Guadalajara en su corazón y nuestro club y afición igualmente llevará un trocito de Chema, quien ya se ha convertido en una referencia única para los chicos y chicas de nuestra cantera.

Guadalajara es y será siempre tu casa, ¡buena suerte, Chema!