El Balonmano Guadalajara se estrena en plata arrasando al Villa de Aranda

Con todas estas incógnitas, y con el aforo de nuevo al completo tras la eliminación de las restricciones por Covid en Castilla la Mancha, saltaban a la pista ambos conjuntos. Requena planteaba un siete inicial que se está convirtiendo en habitual en el cuadro alcarreño, compuesto por Marco Krimer bajo palos, acompañado de Tito Díaz, Charly Pérez, Manu Catalina, el capitán Jorge Romanillos, Alberto Serradilla y Panchito Lombardi.

El partido arrancaba con goles por ambos bandos, pues ambos parecían tener prisa por adelantarse en el marcador y fruto de estas prisas llegaban las pérdidas de balón y lanzamientos errados por parte de los dos contendientes. Aranda forzaba un penalty en los primeros compases, pero Marco Krimer no solo detuvo el primer lanzamiento, sino también el rechace levantando los primeros vítores de una grada del David Santamaría como hacía tiempo no se veía.

Con estos ánimos el conjunto de Requena conseguía empezar a coger oxígeno poniéndose 3-1 en el minuto 5:57, ventaja que no aumentó gracias a un inspirado Magnol Suárez en la portería Arandina. Esto motivó que Alberto Suárez decidiera detener por primera vez el crono, en un intento de parar la buena racha de juego de los morados, hoy más morados que nunca y estrenando equipación dejando a un lado la camiseta verde esperanza de la pretemporada.

Tras la arenga de Suárez, los arandinos mejoraron algo su juego, pero con menos suerte cara al gol debido a una férrea defensa alcarreña y un soberbio Marco Krimer bajo palos, manteniendo al Guadalajara siempre por delante y con mucha mejor imagen sobre la pista, marcando en el minuto 10:00 un 5-2 el luminoso del Santamaría. En esta tónica se llegaba a la mitad de la primera parte con el Guadalajara dominando sobre la pista y manteniendo su ventaja de 7-4 en el minuto 16:48 pero lo más destacable era la gran impronta que estaban marcando ante la afición alcarreña que no paraba de vitorear a su equipo.

Ante el vendaval alcarreño y tras un gol de Marmesat que ponía el 8-4 en el minuto 20:00, Alberto Suárez decidía solicitar de nuevo tiempo muerto para dar instrucciones a sus pupilos e intentar frenar la avalancha alcarreña, que estaba mostrando su mejor cara en este debut ante su afición. Siguiendo las instrucciones de su entrenador, Villa de Aranda decidía imprimir más velocidad en su ataque, pero esta velocidad hacía que se produjeran imprecisiones que acababan provocando pérdidas de balón muy bien aprovechadas por los alcarreños para plantar el 11-4 en el marcador logrando la máxima ventaja de partido en el minuto 23:30.

El Guadalajara seguía dominando y un gol del ya experto en penalties, Manu Catalina, ponía a los alcarreños 13-7 en el marcador a dos minutos del descanso. Con este impresionante despliegue de los morados, se llegaba al descanso con una amplia ventaja de 13-9.

La segunda parte arrancaba con un gol tempranero del pivote Javi García, sin duda uno de los mejores de la categoría, como bien apuntaba Juan Carlos Requena en la previa. Pero los morados salían de nuevo a la pista como un oobús, y demostrando gran habilidad en la circulación de balón conseguían igualar ese tanto con facilidad. El recién incorporado Dario Petrovski demostraba muy buena conexión con sus nuevos compañeros y conseguía anotar el 15-10 gracias a un gran pase del inspirado Manu Catalina en el minuto 33:00.

Cuando Panchito Lombardi está sobre la pista todo mejora, el resto de jugadores alcarreños alcanzan su mayor potencial a su lado y así Manu Catalina de nuevo brillaba en el Santamaría, no solo transformando penalties, sino con goles y pases de bella factura. Sin embargo y a pesar de las dificultades que Marco Krimer les iba poniendo, los de Aranda no bajaban los brazos e intentaban recortar distancias paso a paso, 18-13 en el minuto 37:42, pero los de Guadalajara no estaban dispuestos a ceder toda la ventaja obtenida durante la primera parte con su gran esfuerzo y se resistían a retroceder, con Tito Díaz repartiendo goles y pases en la primera línea y un siempre duro Jorge Romanillos en el pivote, peleando cada balón como solo el canterano sabe hacer.

Con un 19-14 en el marcador, Alberto Suárez decidía detener el crono de nuevo para plantear una nueva estrategia de cara a la mitad de la segunda parte y tras recibir estas instrucciones, los jugadores arandinos planteaban un cambio de estrategia sobre la pista, lo que les permitía recortar distancias y presentar su mejor cara durante el encuentro, recortando hasta un 19-16 en el minuto 42:05, momento en el que Juan Carlos Requena decidía detener el crono, con el claro objetivo de dar instrucciones a los morados para que frenaran el renovado ataque arandino.

Las instrucciones de Requena surtían efecto y los morados mantenían ligeramente la ventaja probando con el lanzamiento exterior de la mano de Tito Díaz, quien ponía el 21-16 en el marcador en el ecuador de la segunda parte. El nerviosismo empezaba a crecer del lado de Aranda y el partido empezaba a ponerse algo más bronco y aunque los jugadores morados en ningún momento entraron al trapo, les hizo perder la concentración por momentos, lo que aprovecharon bien los de Alberto Suárez para, camino de la recta final, reducir la ventaja al mínimo, 21-20 en el minuto 53:26, lo que obligaba a Requena a detener de nuevo el crono para dar las últimas instrucciones a sus jugadores.

Tras este parón, los de Aranda siguieron apretando y a pesar de los esfuerzos de los morados, consiguieron el empate por primera vez en el encuentro en el minuto 57:00 con un 22-22 en el marcador, dejando unos minutos finales totalmente abiertos y de infarto en el Santamaría y con una afición morada que quería ser impulso y apretaba más que en mucho tiempo, ayudando a Dani Santamaría a detener el penalty decisivo que habría puesto a los de Aranda por delante a un minuto del final y aprovechando el rechace el Guadalajara para marcar y ponerse 24-22 a escasos segundos del final.

Pese al apretado final que se vivió, el Balonmano Guadalajara fue claramente superior en todas las líneas y en las gradas y se llevó una victoria totalmente merecida por 24-22.

Ficha técnica:

BM. Guadalajara (24): Marco Krimer (p), Panchito Lombardi (4), Alberto Serradilla (3), Charly Pérez, Jorge Romanillos (1), Manu Catalina (3, 1p) y Tito Díaz (3, 1p) -siete inicial-, Dani Santamaría (ps), Dario Petrovski (1), José Luis Román (4, 1p), Haitz Gorostidi, Luis Aybar, Kemal Hamzic (2), Santi Simón (2), Álvaro García y Juan Marmesat (1). Entrenador: Juan Carlos Requena

Tubos Aranda BM. Villa de Aranda (22): Magnol Suárez (p), Nico López Rey, Víctor Megías (1, 1p), Javi García (5, 1p), Marcos González (1), Javier Domingo (4) y Pavle Banduka (2) -siete inicial-, Luis de Vega (ps), Mikita Lashchakou (1), Juan Tomás Palop, Kike Calvo, Riccardo Stabelini (1), Diego Cadelo (2), Julen Elustondo (2), Miguel Miralles (1) y Behnam Golabisenejani (2). Entrenador: Alberto Suárez

Parciales: 3-1, 5-2, 7-4, 7-4, 12-6, 13-9 (descanso). 16-12, 19-14, 21-16, 21-18, 21-20, 24-22 (final).

Árbitros: Lucas Crespo Gómez y Pedro Eiras Abalde (Federación Gallega). Sacaron tarjeta roja al visitante Mikita Lashchakou en el minuto 57 por tres exclusiones. Además, excluyeron a Manu Catalina (2), José Luis Román (2), Alberto Serradilla (1), Panchito Lombardi (1) por parte del Guadalajara y a Javi García (1), Julen Elustondo (1) y a Alberto Suárez por parte del Villa de Aranda.

Incidencias: Partido de la Jornada 1 del Grupo A de la División de Honor Plata Masculina 2021/2022 disputado en el Polideportivo David Santamaría de Guadalajara ante 300 espectadores.