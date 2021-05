El BM Guadalajara quiere repetir la epopeya

Ambos conjuntos llegan en situaciones muy diferentes, los conquenses en una cómoda séptima posición tras tres derrotas en Liga y el Quabit rozando el descenso, aunque fuera de los puestos de peligro gracias a la victoria ante Ademar del pasado sábado. Para seguir fuera de esa zona roja de la tabla, los morados deberán repetir la hazaña de la primera vuelta en El Sargal, donde conseguían una victoria por 30-31, para deleite de su afición, por primera vez en años.

Los de Reñones vienen de jugar un partido hace escasos 4 días, pero tienen la mente puesta únicamente en la victoria ante el eterno rival para devolver a su afición el cariño que les ha estado demostrando y el técnico morado sabe de la lucha sin cuartel que les espera mañana en el Santamaría «es un partido de máxima rivalidad pero lo importante son los dos puntos que están en juego que los necesitamos, más allá del componente emocional del derbi. Me cuesta mucho creer que un equipo con los jugadores tan competitivos que tenga Cuenca vengan a pasearse. Es de esperar un equipo que va a pelear, que el tema del derbi es importante y les va a dar un plus que igual no tendrían en otras circunstancias. Va a ser un partido complicado».

Jack Savini, cada día se encuentra más cómodo con la forma de jugar en nuestro país, tanto, que en la última jornada ha formado parte del Top 5 de goles de ASOBAL, liderado por Jaime Gallardo, gracias a un latigazo marcado frente a los de León y parece que el jugador transalpino ha encontrado por fin su lugar en el centro de la pista, en el corazón del Quabit, poniendo las ganas y confianza necesarias para sacar adelante la situación que atraviesa el club y deseando conseguir cuanto antes el objetivo de la permanencia, pese a los obstáculos que se les plantean «sabemos que podemos llega al objetivo, hemos visto contra Ademar que cuando jugamos como sabemos, los resultados llegan. Ahora solo tenemos el partido de mañana en la cabeza y queremos seguir como el otro día. Sabemos que un derbi es un partido muy importante por el grupo y por la afición».

El simpático jugador italiano quiso agradecer precisamente a esa afición que va a llenar mañana las 146 localidades del Santamaría el apoyo y empuje que brindan al equipo en los momentos decisivos «el público nos ha ayudado muchísimo, hay momentos del partido que la afición te ayuda y está en la pista contigo. Jugar sin ellos ha sido muy duro y seguramente mañana nos ayudará mucho. Los necesitamos a todos».

Respecto al tema de lesiones en la plantilla de Reñones, más allá del consabido Alberto Sanz que se recupera poco a poco de su operación en la muñeca, es duda Korchi que continúa cogiendo forma tras su baja por enfermedad.

El encuentro será a las 20:00h y retransmitido por La Liga Sports TV, CMM Play y la web de ASOBAL. Quienes vean el partido por CMM Play, tal vez reconozcan a uno de los comentaristas, que no es ni más ni menos que el exjugador del Quabit Pedro Fuentes, que nos acompañará durante el choque.

Os esperamos en vuestra casa, para los que no podáis acudir, aquí os dejamos la forma de poder vernos:

La Liga Sports TV:

Igualmente, se podrá ver el encuentro a través de la web de CMM Play y de la web de ASOBAL.