El David Santamaría reabre sus puertas mañana al Balonmano

Mañana miércoles a las 20:00h el pabellón de los morados reabre al público, en un aforo de 146 personas, para disputar el partido aplazado de la J19 que no se disputó por motivos sanitarios y que traerá al equipo revelación de la primera vuelta de Liga Sacyr ASOBAL.

Un Bada Huesca que, si bien inició la competición de forma irregular, el propio Quabit obtuvo su primera victoria a domicilio a su costa, supo ponerse las pilas y firmar un cómputo global espectacular en la primera vuelta, lo que le ha valido a los oscenses para ganarse plaza en la Copa del Rey e incluso la clasificación para la Copa ASOBAL.

Es por esto que Mariano Ortega adelanta que va a ser un partido de los duros, aunque espera que con el aliento de la afición, sus pupilos sean capaces de dejar los puntos en casa «tenemos que estar al 100% para intentar que los puntos se queden en Guadalajara».

A los oscenses, el técnico morado los define como un equipo digno de estar en la parte alta de la clasificación «Defienden con un 6-0 con mucho dinamismo, con jugadores muy polivalentes que imprimen un ritmo muy alto de juego. Buenos laterales y lanzamiento exterior, es un equipo muy completo y por eso están en el puesto que están, tendremos que hacer un buen partido si queremos que los puntos se queden en casa».

Asimismo, Ortega se mostró muy satisfecho con la actuación del joven portero Santamaría frente a Nava «nos alegramos especialmente por él porque estaba trabajando mucho y con mucha paciencia parta tener una oportunidad que finalmente ha tenido y con el partido del otro día hace que crezca, tanto dentro del grupo como jugador».

Dani Santamaría acaba de recuperar la posesión de la portería del conjunto alcarreño, tras la salida de Saeid Barkhordari, pero le ha hecho falta solamente un partido para demostrar que viene pisando fuerte y que está sobradamente preparado y con ganas de ayudar al equipo «lo cogí con muchas ganas y me alegro porque pudimos sacar los dos puntos. Me queda mucho por trabajar, pero he estado año y medio preparándome para poder ayudar al equipo y aportar lo máximo posible».

El cancerbero ciudadrealeño es consciente que Bada Huesca va a ser un equipo difícil de batir, pero espera que la juventud de los morados les ayude a estar físicamente preparados «estamos trabajando físicamente muy bien y no creo que sea un problema tener varios partidos seguidos, ya que somos un equipo joven. Huesca es un equipo duro y muy completo, el partido no se va a parecer en nada al de la ida, porque ellos han ido de menos a más. Va a ser un partido difícil, pero bonito y os animo a que vengáis el miércoles a verlo y animar».

Para este partido Mariano Ortega no tiene lesionados y dispone de la plantilla morada al completo. El encuentro no tiene retransmisión y se puede reservar entrada o carnet virtual de simpatizante enviando un email a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .