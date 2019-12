El deportivo Guadalajara se coloca como líder de la categoría

El partido arrancó con igualdad por parte de ambos equipos. La primera gran ocasión fue para el cuadro local con un gran tiro que acabó en toda la escuadra pero fue rechazado por medio de un paradón de Manolo. Minuto más tarde, haría réplica el Dépor por medio de Fran Santano con un remate de cabeza. Las más claras ocasiones llegarían posteriormente a través de Edgar y Laucha. La primera para el ‘9’ morado que estuvo a punto de aprovechar un desajuste en el área chica y la más clara para el argentino, que falló un mano a mano.

El Dépor fue de menos a más y se fue con tablas en el marcador al descanso, en donde por juego y ocasiones, merecía haberse ido por delante.

Una vez arrancada la segunda parte, el Torrijos se defendía bien de los ataques deportivistas, sin embargo, a poco de llegar a la hora de partido, una genialidad de córner ensayado permitió al conjunto de Jose Luis Acciari adelantarse en el marcador por medio de Chema Lorente, que anotaba su primer gol con la elástica morada.

Nadie dijo que fuese fácil, y así fue. A 20′ del final, Manu cometió un penalti que el ex deportivista Joshua Zapata no desaprovechó y puso las tablas en el marcador. Tras el gol, los morados no se rindieron y fueron a por el empate. Es por eso, que en el 82′ el colegiado señalaba penalti tras ser derribado dentro del área Aitor Rubio cuando el canterano fue a regatear al portero. Cogió los galones Domenech, el pichichi del equipo, y no falló para meter el segundo y definitivo gol que permitiría a los morados ganar y colocarse líder de la 3ª División.