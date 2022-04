El domingo 22 de mayo, X Carrera Popular de Cabanillas del Campo

La prueba cabanillera está organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, con la colaboración del club local «Runners Cabanillas», y es valedera para el Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación Provincial, para el que es puntuable en su recorrido de 10.000 metros. En concreto, esta es la tercera prueba de este calendario, que comenzó el pasado 3 de abril con la celebración de la «Miria de Torija», y continuará el próximo 1 de mayo con la «Fiesta del Atletismo» de Marchamalo. Tras la cita de Cabanillas del 22 de mayo, el resto del calendario lo componen las carreras de Sigüenza (4 junio), Villanueva de la Torre (19 junio), Cendejas de Enmedio (16 julio), Jadraque (4 septiembre), El Casar (18 septiembre), Lago de Pareja (25 septiembre), Maranchón (1 octubre), y la Carrera Popular Batalla de Villaviciosa (en Brihuega el 1 de diciembre).

La carrera contará con una prueba de adultos (para las categorías Sénior (18-35 años) y las tres subcategorías de Veteranos), que tendrá su salida a las 10 de la mañana. La línea de salida y meta, así como toda la zona de control, estará ubicada en la Plaza del Pueblo.

En esta prueba absoluta los participantes pueden optar entre cubrir la carrera completa (10.000 metros, con dos vueltas a un circuito urbano de 5 kilómetros), o hacer sólo media carrera, con 5.000 metros, en un circuito homologado por la Federación de Atletismo. Junto a los sénior y veteranos correrán también los chicos y chicas de categoría Juvenil (nacidos en 2005 y 2006), que darán una sola vuelta al recorrido.

Tras la disputa de esta carrera se celebrará la ceremonia de entrega de premios a los ganadores; y tras la misma, a eso de las 12:30 h. (horario aproximado) comenzarán las pruebas de categorías inferiores: Cadetes Sub 16 (sobre 2’6 km), Infantil Sub 14 (sobre 1’6 km), Alevín Sub 12 (sobre 1 kilómetro), Benjamín Sub 10 (sobre 615 metros), Promoción Sub 8 (sobre 420 metros), Chupetín Sub 6 (sobre 300 metros) y Minichupetín Sub 4 (sobre 215 metros de recorrido).

Inscripción abierta

La inscripción anticipada para esta X Carrera Popular de Cabanillas ya está abierta, y debe realizarse a través de la página web del Circuito Provincial, en la dirección www.recorreguadalajara.com. La inscripción para los mayores de edad tiene un precio de 10 euros si se hace de modo anticipado (la fecha límite es el 20 de mayo), y de 15 euros si se realiza el mismo día de la carrera, en la mesa de control que se establecerá en la Plaza del Pueblo de Cabanillas, siempre que queden dorsales libres.

En cuanto a las distintas carreras de categorías de base (Juvenil, Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín, Promoción, Chupetín y Minichupetín), la inscripción es gratuita, y en este caso sólo podrán hacerse de manera anticipada, y no el mismo día de la carrera.

Por razones organizativas y de seguridad, la participación está limitada a 350 dorsales en la categorías de adultos, y a otros tantos en las categorías de menores.

Bolsa del corredor, trofeos y regalos

Los participantes adultos (de pago) recibirán de la organización una completa «Bolsa del Corredor», con regalos aportados por los patrocinadores, y similar a la de ediciones anteriores, repartiéndose también fruta y agua al finalizar la carrera, en la zona de avituallamiento. Estas mismas inscripciones de pago entrarán al final de la jornada en un sorteo de regalos donados por los patrocinadores.

En cuanto a los premios a los ganadores, habrá trofeos a los tres primeros clasificados y clasificadas de categorías masculina y femenina en las categorías Sénior (18-35 años), Veteranos A (36-45 años), Veteranos B (46-55 años), Veteranos C (+56 años), Categoría Local A (corredores de Cabanillas de 18-49 años) y Categoría Local B (más de 50 años), todos ellos en el recorrido de 10 kilómetros. También habrá trofeo para los tres primeros participantes absolutos (masculino y femenino) de la carrera de 5 kilómetros, y para los 3 primeros juveniles (masculino y femenino). En cuanto a las categorías menores (de minichupetín a cadetes) habrá medallas para todos los participantes.

El Reglamento de la Carrera, así como los mapas de recorrido de las distintas categorías, pueden descargarse al pie de esta información.