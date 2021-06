Guadalajara despide a una leyenda, José Javier Hombrados

Si algo destacan quienes han entrenado a José Javier Hombrados, que deja las pistas a sus 49 años, es una palabra: ILUSIÓN. Darlo todo en cada partido es fácil para un jugador, pero darlo todo en cada entrenamiento, después de 30 años de entrenamientos, es algo que solo los grandes son capaces de hacer.

Y es que nuestro «Jota» nunca ha perdido la ilusión por el balonmano, tanto es así que, a pesar de dejar el interior de las pistas, no deja el exterior, pues seguirá vinculado estrechamente a este deporte, tanto como presidente de la Federación Madrileña de Balonmano, como en su papel de director deportivo en la Institución SEK dedicándose a la faceta más pedagógica del cuarenta por veinte.

A la rueda de prensa asistieron algunos de sus ex compañeros y amigos, aquellos a los que sus compromisos profesionales les permitieron estar presentes, como Javi Parra, Dani Sedano, José María Bozalongo, Víctor Montoya, Sergio Mellado o compañeros más recientes como Dani Santamaría, Jorge Romanillos o Jesús Ángel Lucía y desde el club, que hemos invitado a otros muchos, nos han enviado los mejores deseos para Jota al no poder asistir por motivos laborales o geográficos, compañeros tales como Adrián Eceolaza, Nacho Moya, Chema Márquez o Alberto Sanz que lamentan no haber podido asistir para acompañar a Hombrados en este día tan especial.

Y si el club está agradecido a Jota por compartir sus últimos años de balonmano con nosotros, no lo está menos la ciudad de Guadalajara, a la que esta leyenda ha representado por las pistas de España durante los últimos seis años. Es por ello que no han querido perderse este homenaje, nuestros amigos y patrocinadores de Ayuntamiento de Guadalajara, Diputación y Junta desde su delegación de Guadalajara, todos ellos muy agradecidos por lo que esta leyenda del deporte ha significado para una ciudad como la nuestra «al enterarnos de tu fichaje, el orgullo que sentimos de tener en nuestra región a un referente deportivo como tú fue un día de fiesta. Ahora te deseamos lo mejor y que no te desvincules de Guadalajara porque todos esos chicos de cantera te tienen como referente y deseamos que vengas a apoyar a esa gente que se queda y que tiene un difícil trabajo por delante como es subir a ASOBAL»

Alejandro Ortiz, presidente de Balonmano Guadalajara, contenía la emoción de despedir no solo a una leyenda del deporte, sino a un amigo a través de los años y es que allí donde va, José Javier Hombrados va dejando una estela de amigos que, como no podía ser menos, finaliza deportivamente en nuestra ciudad, dejando una tremenda impronta en los jóvenes de la cantera morada que difícilmente será olvidada «te has convertido en todo un referente para los jugadores y jugadoras de nuestra cantera, que han visto en ti una leyenda viva del balonmano español que partido tras partido les ha enseñado lo que debe ser un verdadero profesional de este deporte».

Todos los asistentes le dedicaron unas palabras al ex portero que podéis escuchar aquí mismo y le hicieron entrega de sendas placas como homenaje de cada una de las Instituciones y del Balonmano Guadalajara.

Lo único que nos queda decir es, GRACIAS Jota, compañero, amigo, leyenda…te deseamos lo mejor en el futuro y esperamos verte de vez en cuando por ésta, tu casa.