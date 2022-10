Javier Écija y la cifontina Beatriz Martínez se imponen en II Cifonrace

Los bikers, a toda máquina, tomaban rápidamente dirección hacia camino fuente de los Frailes sobre terreno de pista amplia, rodeada de cultivos tradicionales. Sin embargo, no iba a ser esta la tónica habitual, puesto que desde la organización, que ha correspondido al Ayuntamiento de Cifuentes, se ha buscado que el recorrido tuviera muchos kilómetros de senda. Han sido la mayoría de los de la prueba, concretamente 32, en la ruta larga. Pronto, el pelotón coronó el Alto de la Tajera descendiendo y llaneando después por caminos y sendas hasta el primer pueblo, Val De San García.

En el kilómetro 19 estaba situado el primer avituallamiento, sólido y líquido. Poco después los bikers cruzaban la carretera CM-2021 para llegar a la ermita de la Cueva del Beato, precioso paraje natural con largas y bonitas sendas de pinos y robles hasta alcanzar el Complejo de Turismo Rural El Colvillo, en Trillo.

El recorrido discurría después en paralelo al río Tajo, pasando por el monasterio de Santa María de Óvila y después por el municipio de Sotoca de Tajo, donde la organización localizó el segundo avituallamiento, concretamente en el kilómetro 40.

Después de pasar por Ruguilla, retornando el camino de vuelta pasando por el Cerro Las Covachas por zona de sendas, la carrera se adentró de nuevo en zona de pinar, transitando por el cerro San Cristóbal. La meta estaba en la localidad de Cifuentes, en idéntica localización que la salida.

Como todas las carreras de IX Circuito MTB de la Diputación la Cifonrace MTB contó con dos trazados, uno de 52 kilómetros, con 1.200 metros de desnivel positivo, y el segunda de 28 kilómetros, y 800 metros de desnivel. “Muchos participantes nos dicen que les encanta la carrera porque es la que más proporción tiene de sendas tiene de todo el circuito”, comentaba esta mañana David de la Fuente.

Han participado 261 corredores, 38 en la carrera corta y 223 en la larga. El primero en cruzar la meta, sin dar siquiera opción a las bicis eléctricas, ha sido Javier Écija (Bike Time), que serpenteaba a velocidad de vértigo en dirección a meta para parar el crono en 2h 12´15”. Proveniente del enduro, “el recorrido de la Cifonrace se adapta perfectamente a mis condiciones”, señalaba en meta. Convencido hoy de sus posibilidades, “tensé la carrera desde el inicio”. Su primer esfuerzo, lo aguantó un grupo amplio. El segundo, sólo Alejandro Gómez (Eload Team).

Bajando hacia el campamento turístico de El Colvillo, Écija atacó a lo Induráin, bajando, una de sus especialidades. Y se marchó solo. “A partir de ese momento, sólo quedaba darlo todo hasta meta”. Y así ha sido. El guadalajareño ha tenido como rival, únicamente a las e-bikes, a las que acabó superando en meta. “Recuperan mucho en las subidas, sobre todo si son tan duras como hoy, pero me he podido defender”, afirmaba orgulloso en Cifuentes. Recorrido espectacular y terreno inmejorable en la nueva vitoria, la tercera en este circuito, para Javier Écija.

Gómez hizo un meritorio segundo puesto, a 2´02” del ganador que prácticamente le asegura la victoria en la general del IX Circuito MTB de la Diputación Provincial de Guadalajara. Le bastará solo con quedar entre los 30 primeros en la última carrera para ganar, la Escarcha Xtreme de Sigüenza, para imponerse. “El circuito de Cifuentes es muy técnico, y Écija lo conoce a la perfección. Los demás sabíamos que teníamos que estar mucho mejor que él físicamente para ganarle hoy, y restarle el tiempo que nos quita en las bajadas, y no ha sido así. Ha ganado con autoridad”, comentaba en meta. Al pastranero le costó encontrar el ritmo. “Me he bajado de la bici para hacer ajustes en el sillín, y a partir de ahí me he encontrado mejor, llegando a rebajar hasta 30” la diferencia con Javi. Pero hoy, no había nada que hacer contra él”, añadía. Sobre el trazado, Gómez comentaba que es “mucho más técnico que físico, con subidas cortas de mucho desnivel, lo que propicia una carrera lenta, sin tramos para rodar rápido”.

Néstor González (Flyz Rothar Racing Team) peleó con Gómez por el tercer puesto. Pese a hacer pódium, no iba fino. Llegó a la meta con un tiempo de 2h 15´ 14”. “Vengo de unas semanas con catarro. He sufrido mucho, pero me he podido mantener”, señalaba. El circuito también era bueno para Néstor, “con mucho sendero, que es donde cojo ritmo y disfruto”. Con su tercer puesto en la general, y primero en Máster40, mantiene el liderato en la categoría. “Hemos abierto hueco los tres, Javier, Alejandro y yo. Pero se me han ido en la primera bajada, al no poder adelantar a algunas eléctricas. Con Écija, hoy era imposible. Marché con Alex unos kilómetros, pero luego él ha abierto hueco”, terminaba.

En féminas, la primera en cruzar la meta ha sido la cifontina Beatriz Martinez (Flop CMC), con un tiempo de 3h 02´14”. Feliz por haber ganado en su pueblo, afirmaba en el parque de los manantiales que “es una carrera muy bonita, con muchas sendas, pero muy dura, rompe-piernas, que no da un respiro”. Beatriz ha conseguido hoy el maillot de líder de la categoría femenina, superando a Esther Tabernero. La cifontina supero a Tabernero en una subida complicada, y después ya no se volvieron a cruzar en carrera. Por su parte, Esther Tabernero declaraba sentirse feliz por la victoria de Beatriz en su pueblo. “Me ha pasado como un avión en una de las primeras subidas, y ya no la he visto en el resto de la carrera. Lo dejamos todo para al final, para Sigüenza”, terminaba. Por último, Isabel Aparicio volvía a ser tercera. “Este año, me toca el tercer puesto”, confirmaba en meta. Sobre el trazado, Aparicio lo ha calificado como el mejor del Circuito para ella. “Maravilloso, pero muy duro, en un día perfecto para el MTB, sólo con un poco de viento arriba”, terminaba.

El alcalde de Cifuentes, Marco Campos, estuvo al pie del cañón, organizando la prueba, desde el primer momento. “Estamos muy satisfechos con el resultado de la carrera y con la forma en la que hemos dado a conocer Cifuentes, desde el punto de vista deportivo. Llevamos mucho tiempo trabajando en ella. Ha habido una gran participación y lo que nos cuentan los ciclistas en meta es que el recorrido les ha encantado. Es otra forma de mostrar Cifuentes, que no solo cuenta con el patrimonio de su casco urbano, sino también con el patrimonio natural de sus alrededores”, señalaba el regidor.

Por último, Campos afirmaba que la organización de pruebas como esta no sería posible sin la colaboración de las instituciones que las patrocinan, como la Diputación Provincial, pero tampoco sin los voluntarios que ceden su trabajo y esfuerzo para que todo salga perfecto, a quien naturalmente hay que agradecérselo.

En total, colaboraron 34 voluntarios que se han encargado de la señalización, avituallamientos, inscripciones y de preparar la comida popular, unas suculentas migas, con las que los bikers han podido reponer fuerzas al término de la prueba. La organización ha estado impecable. Dos motos encabezaban, respectivamente, la ruta larga, y otra, la corta. Ambas contaban con señal GPS para saber en todo momento la ubicación de la cabeza de la carrera. Afortunadamente, las caídas que se produjeron no han revestido importancia. Apoyando la organización han estado también voluntarios de Protección Civil de Guadalajara, y la Guardia Civil, velando por el tráfico en los cruces en carretera.

La Diputación Provincial de Guadalajara ha depositado su confianza, para la coordinación del circuito, en el club Eload Training (eloadtraining.com) que ha vuelto a conseguir una brillante prestación técnica en la prueba.

Todas las categorías

En Junior venció Roberto Fernández con un tiempo de 2h39´25”. En Sub23 volvía a imponerse Rodrigo Palomares con 2h16´40”. En senior ganó Javier Écija, con 2h12´15”. En Master 35, Rafael Revuelta, con 2h16´36”. En master 40, Néstor González con 2h15´14”. En máster 45, Roberto Fernández con 2h26´25”. En Máster 50, Antonio José Ramírez, con 2h31´17”. En veteranos venció José Antonio Calvo con 2h31´18”. En Féminas Beatriz Martínez, con 03h02´14”.