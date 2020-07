La complicada situación del Basket Azuqueca, sigue sin solución

Como informan en este comunicado, el club se encuentra inmerso en una deuda que supera los 85.000 €uros, provocada por no haber percibido a tiempo las subvenciones a las que el Ayuntamiento se había comprometido. El Ayuntamiento además informaba al club con la asamblea anual ordinaria del día 2 de julio ya comenzada, de que sólo iba a percibir 65.000 €uros. Pero que no recibiría ni los 15.000 €uros acordados para el equipo femenino, ni la aportación para el equipo júnior.

Tal y como se acordó en la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS, celebrada el día 2 de julio de 2020, el club celebraba una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA el día 9 de julio de 2020, tras dar el plazo de siete días acordado para ver si podía haber una solución viable a esta situación.

A pesar de haber mantenido una reunión con el Ayuntamiento dos horas antes del comienzo de la asamblea extraordinaria (después de varias semanas solicitando una reunión), y en la que lo único que se sacó en claro fue que la firma del Convenio sería la semana entrante, se llegaba a la Asamblea sin que nadie hubiera propuesto una solución. Y durante la misma tampoco se daba solución al problema, con lo que, tal y como se había acordado, se producían dos votaciones.

En la primera votación, los socios daban mayoritariamente (17 votos a favor y 5 abstenciones) la confianza a la Junta Directiva para proceder a la negociación de la cesión de los derechos deportivos del primer equipo, para intentar sanear una parte de la deuda del club. Se daba para ello hasta el lunes día 13, por si desde el final de la asamblea a ese día, se pudiera llegar a una solución.

En la segunda votación, la asamblea otorgaba por asentimiento de todos los asistentes, la confianza a la junta directiva para que una vez recibidas las correspondientes subvenciones y liquidada la deuda, siempre previa convocatoria de elecciones a la presidencia del club, se procediese a la disolución del mismo, si no se presentaba alguna candidatura a las elecciones.

Con estos dos acuerdos finalizaba la asamblea a la que acudieron 22 socios, y en la que los socios asistentes a la asamblea, fueron quienes tomaron las decisiones que en este comunicado se relatan, tal y como mandan los estatutos del club.

En esta asamblea y como vienen haciendo desde que llegaron a la dirección del club, todos los miembros de la Junta Directiva, pusieron sus cargos a disposición de la asamblea.

En la mañana del viernes 10 de julio, el presidente del club, Manuel Pérez, recibe una llamada del concejal de deportes del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, Enrique Pérez de La Cruz, en la que se le instaba a él y a toda la junta directiva a dimitir de manera inmediata, antes del lunes, porque el Ayuntamiento proponía a alguien (en ningún momento se da conocer su nombre) para que se haga cargo del club.

En dicha llamada, el presidente del club pone en conocimiento del concejal, que la junta directiva no tiene ningún problema en dimitir, pero haciendo las cosas según dictan los estatutos del club. Convocando una nueva asamblea extraordinaria en la que los socios sean conocedores de todo y quienes decidan. Algo que es rechazado tajantemente por el concejal, que como única opción propone esa dimisión inminente durante el fin de semana. Llegando a comunicarle al presidente que si no se produce esa dimisión antes del domingo, no se produciría la firma del convenio. Un convenio cuyo borrador fue enviado durante la semana pasada al club para su estudio y posterior firma en la semana entrante. Y una subvención aprobada en los presupuestos, y cuya justificación ya está aprobada por el técnico del ayuntamiento, según la información trasladada por el propio concejal de deportes. Y que se tenía que haber pagado en enero. Al no haber sido así, esta situación ha provocado que el club incurra en una gran deuda, con proveedores, jugadores, patrocinadores e instituciones.

Esta directiva está dispuesta a dimitir y a llegar a un acuerdo con cualquier persona que quiera hacerse cargo del club, pero siempre delante de la asamblea, de forma pública y siendo conocedores todas las partes de esa negociación. El presidente propone una reunión para llegar a tal fin, que es rechazada por el concejal, con lo que esta junta directiva a día de hoy continúa con su hoja de ruta marcada por la asamblea. Esperar a la firma del convenio la semana próxima, tal y como se había comprometido el Ayuntamiento, y a recibir los 65.000 euros comprometidos, aprobados en presupuestos y ya justificados, para poder así liquidar su deuda.

Esta directiva siempre ha querido y quiere lo mejor para este club, por eso está dispuesta a dimitir. Pero de forma abierta y trasparente, para ceder el testigo a quien quiera recogerlo. Hay tiempo de sobra para ello, para hacer las cosas bien y que los socios conozcan el nuevo proyecto. Pero nunca va a dimitir incumpliendo los estatutos del club, y a escondidas de sus socios. Por respeto a estos mismos y al propio club.

Lo cual ponemos en conocimiento de la ciudadanía y de nuestros socios para que sean conscientes de la complicada situación en la que se encuentra el club en estos momentos. Y los hechos ocurridos en las últimas horas.