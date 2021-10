El Palacio Multiusos acoge desde este viernes, y hasta el lunes, 1 de noviembre, diversos campeonatos y modalidades de baile deportivo, con la novedad del Campeonato de España de Breaking. Este nacional es clasificatorio para el mundial, que se celebrará en diciembre en París, y que será disciplina olímpica en la convocatoria de 2024.

Guadalajara se va a convertir este puente de Todos los Santos en ciudad protagonista de diferentes competiciones de baile deportivo a nivel nacional.

Cerca de 1.600 deportistas procedentes de toda España se medirán desde mañana viernes y hasta el lunes, 1 de noviembre, en el Palacio Multiusos, siendo el Campeonato de España Breaking una de las novedades, clasificatorio para el Campeonato del Mundo y que será disciplina olímpica en París 2024.

Además, se celebra el Campeonato de España de Latinos (2021) en todas sus categorías; la Copa de España y el Campeonato nacional de Standard; latinos caribeños y single; así como la Copa de España de Danza Coreográfica.

La participación de deportistas de Guadalajara asciende a una treintena, con grupos de danza coreográfica, a nivel individual y por parejas.

El concejal de Deportes, Evaristo Olcina, acompañado de Araceli Castaño, directora deportiva y vicepresidenta de la Federación Española de Baile Deportivo, han presentado esta mañana esta serie de pruebas, “con las que recobramos la normalidad con la Federación de Bailes Deportivos, dado que el año pasado no pudo celebrarse en la ciudad porque estaba restringida la presencia de público; y este año, no sólo estarán los deportistas, si no que también estará abierto a todas las personas que quieran disfrutar de estos campeonatos”.

Las competiciones se celebrarán cumpliendo con las actuales medidas de seguridad frente al coronavirus, como será el uso obligatorio de la mascarilla en el interior del recinto, manteniendo las distancias de seguridad y uso de gel hidroalcohólico.

La repercusión económica que la celebración de estas pruebas tiene para la ciudad, se traduce en una ocupación hotelera durante el puente del 100%

Por su parte, Araceli Castaño ha agradecido el “apoyo una edición más” del Ayuntamiento de Guadalajara en la celebración de estas pruebas, destacando el Campeonato de Breaking, y la convocatoria estrella, que es el nacional de Latinos.

Además, habrá una jornada sobre prevención de acoso y abusos sexuales en el deporte, Protege FBD, mañana, de 16:00 a 20:00 horas.

Las competiciones se retransmitirán en streaming el sábado, 30, de 14:30 a 21:00 horas y el domingo, 31, de 15.00 a 21:30 horas, a través de la web/app de la Liga Sports TV.

Competiciones por día

Viernes, 29 de octubre:

Trofeo Standard, Latinos, Single, Sincro y Danza Coreográfica.

Sábado, 30 de octubre:

Breaking

Campeonato de España Juvenil 1 y 2, Junior 1 y 2, Youth, Adulto, Sub 21, Adulto 2

Open Single

Copa de España Standard Senior

Domingo, 31 de octubre:

Breaking rondas finales

Campeonato de España Latinos Senior

Copa de España de Danza Coreográfica

Copa de España Standard Juvenil-Adulto

Campeonato de España A y B Standard

Trofeo Caribeños

Lunes, 1 de noviembre

Trofeo Standard, Latinos, Single, Sincro y Danza Coreográfica

Campeonato de España B y A Latinos

Horarios, en el siguiente enlace:

https://febdcompeticiones.es/informacion/horarios