Segunda edición de la marcha cicloturista que homenajea al ciclista aloverano Juan Carlos Martín

El grupo ciclista disfrutó de una magnifica mañana de puro cicloturismo a un ritmo controlado con una velocidad media cercana a los 30 kilómetros a la hora, incluyendo las correspondientes paradas en los dos avituallamientos que la organización había dispuesto a lo largo del recorrido.

A su llegada a la Plaza Mayor de Alovera, se hicieron las entregas a los diferentes reconocimientos y regalos donados por las empresas patrocinadoras. Los más rápidos en la subida cronometrada de Loranca de Tajuña fueron:

ABSOLUTA MASCULINA: Miguel Ángel García Ramos.

ABSOLUTA FEMENINA: Cristina García Pulido

LOCAL MASCULINA: Juan Cuberos Polaina

LOCAL FEMENINA: Shaila Martín Alcántara

Una vez finalizada la marcha cicloturista, el propio Juan Carlos Martín, declaraba: “es un orgullo ver como en esta segunda edición hemos completado todos los dorsales que teníamos disponibles y sobre todo ver las numerosas muestras de felicitación por la buena organización de la prueba, eso es lo que más me llena el día después. además de ver la satisfacción en la cara de los participantes cuando cruzaban la línea de meta. Me gustaría agradecer el apoyo de antiguos compañeros del pelotón profesional como son Santi Blanco, Roberto Laiseka y Paco Cerezo, que han compartido pedales con el resto de los participantes, así como destacar el fundamental apoyo de las empresas que apuestan por nuestro evento, voluntarios de protección civil, colaboradores, policía local y muy especialmente a Guardia civil por la protección dada a todos los ciclistas durante el transcurso de los 100 km de la marcha. Desde la organización de esta marcha cicloturista creo que hemos cumplido el objetivo de hacer un evento volcado con el participante y se podía ver la satisfacción en la cara de los participantes cuando cruzaban la línea de meta. Asimismo destacar que aquellos que no conocían la zona, han quedado maravillados por el entorno que tiene Alovera y lo exigente del recorrido, destacando especialmente la subida cronometrada de Loranca de Tajuña.”