Villanueva de la Torre consolida su apuesta por el atletismo con una atractiva segunda edición de su Cross Nacional

El II Cross Nacional y Popular Villanueva de la Torre llenó de atletismo el municipio desde primera hora de la mañana, pues a la prueba de carácter nacional –incluida en el calendario nacional de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y en el calendario regional de la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha– se unió la disputa del IV Campeonato Autonómico de Relevo Mixto, de un cross popular y de una jornada del Campeonato Provincial en Edad Escolar de Guadalajara. El recorrido, con un tiempo muy agradable durante toda la mañana, se llenó de atletas, aficionados y familias en una nueva gran fiesta del atletismo.

Cuadro de ganadores

Tras la disputa desde las 10 horas de la mañana de las distintas pruebas, el atleta del Clínica Menorca CAUG Workneh Fikire Serbessa y la del Polideportivo Getafe María Carmona Orejón se impusieron en la general absoluta masculina y femenina, respectivamente. El podio masculino lo completaron Younes Kniya, segundo, y David Palacio Martín (también del Clínica Menorca CAUG), tercero. En féminas, la subcampeona fue Verónica Reverón Méndez y Aurora Roque quedó tercera, ambas del Atletismo Tarancón. En cuanto al Campeonato Autonómico de Relevo Mixto, el triunfo fue para el toledano Club de Atletismo Novés. El UDAT Talavera fue segundo y el Clínica Menorca CAUG tercero. Los dos primeros clubes se ganaron el billete para disputar dentro de un mes, en concreto los próximos 12 y 13 de noviembre, el Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, que se celebrará en Atapuerca.

El II Cross Nacional Villanueva de la Torre se completó con una jornada del Campeonato Provincial de campo a través en Edad Escolar de Guadalajara. En total se dio la salida a una decena de carreras en categorías sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18, en sus vertientes masculinas y femeninas. Estas pruebas animaron el circuito con la presencia de las decenas de participantes en el propio campeonato y de sus familias, creando un fabuloso ambiente deportivo en el circuito ‘El Mirador’ de Villanueva de la Torre.

La competición, que se cerró con un rotundo éxito, estaba organizada por el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, con la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Club Atletismo Unión Guadalajara (CAUG), el Club Atletismo Villanueva de la Torre y la Diputación Provincial, por delegación de la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha. La jornada deportiva contó con la presencia de la alcaldesa de Villanueva de la Torre, Sonsoles Rico; y los concejales de la Corporación del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre Marco Marín, Carlos Castro y Paulina Suárez. También estuvieron presentes durante parte de la mañana el consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero; y la delegada provincial de Bienestar Social, Inmaculada Tello Díaz-Maroto.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, por medio de su equipo de Gobierno, certificó, tal y como ya ocurriera con la primera edición, el éxito final de la jornada deportiva, por lo que se mostró dispuesto a seguir programando, e incluso ampliar, a más citas con el deporte de élite y popular en el calendario deportivo de la localidad.