Fundación Hercesa cumple 20 años

Pasados 20 años desde su creación, Fundación Hercesa ha impartido 34.000 horas lectivas, formando a más de 2.600 personas, y cuenta con la homologación de la Dirección General de la Formación Profesional para el Empleo de 79 especialidades, 31 Acreditaciones en Certificados de Profesionalidad y 48 nuevas Especialidades Formativas Prioritarias. Fundación Hercesa cuenta con un Centro formativo que es Colaborador del Servicio Público de Empleo de Castilla La Mancha, siendo el único Centro de Excelencia en la Formación de Guadalajara y su provincia desde el año 2006 por cumplir, con los principios de la Calidad Total, la Gestión de Recursos, la Calidad en la Formación, las Instalaciones del Centro de Formación, la Accesibilidad y la Calidad Profesional del profesorado, con unos resultados de inserción laboral que hablan por sí solos, más de un 60% del alumnado acaba encontrando un puesto de trabajo. Todo ello, en un centro de formación con más de 600 metros cuadrados en el Polígono del Henares.

Juan José Cercadillo siempre ha mantenido la teoría de que son los equipos humanos y el talento, los mayores valores con los que cuenta la sociedad. Con esta base y partiendo de su propia andadura que comenzó en una “escuela de oficios”, decidió crear una Fundación que trabajara en pro del sector que mejor conocía, el de la construcción y promoción de viviendas. Se propuso contribuir a que se dignificaran los oficios auxiliares mejorando la cualificación de las personas que los ejercen.

El equipo humano de Fundación Hercesa está liderado por su directora Charo Hernández, maestra de formación y apasionada de la enseñanza, tanto en los contenidos técnicos, como en los valores humanos; en sus propias palabras “estar dirigiendo un proyecto que me permite estar rodeada de colegas y de alumnos/as me produce gran satisfacción, agradezco a Juan José Cercadillo que me eligiera porque desarrollo mi vocación con creces”. Fundación Hercesa, cuenta también con Marta Muñoz, persona muy comprometida con los fines sociales de la Fundación, siempre atenta a las demandas de los docentes y a las necesidades del alumnado con quien mantiene un trato humano y profesional. Completan este equipo, los diferentes docentes que son especialistas y profesionales de cada una de las formaciones que se desarrollan en la Fundación.

Cuando arrancó Fundación Hercesa, lo hizo enseñando los oficios de la obra, albañilería, solado, alicatado, pintura, etc. Llegando a formar a más de 500 personas, dando cabida a todas aquellas personas que no tuvieran una profesión u oficio, como eran los jóvenes que habían abandonado la formación reglada, y sobre todo los jóvenes inmigrantes que llegaban sin profesión y que por supuesto, no conocían nuestro idioma ni nuestra cultura, siendo la Fundación, el camino que les llevaría a un futuro laboral y social.

A estos jóvenes provenientes de nacionalidades tan diversas como Senegal, Gambia, Eritrea, Marruecos, Costa de Marfil, Palestina, Siria, Colombia, Ecuador, etc. se les enseña el oficio y no menos importante, a trabajar en equipo, relacionarse y comunicarse así como a conocer los hábitos y costumbres locales, enriqueciéndose con ello el grupo de todas las culturas que lo conforman.

Desde el año 2008, en palabras de Charo Hernández, Fundación Hercesa se ha convertido en “la fábrica de docentes de la formación profesional para el empleo”, llegando a más de 400 personas que, además de tener experiencia profesional del oficio que impartirán, adquieren una preparación adecuada y específica en metodología, programación, evaluación, etc., competencias indispensables para un buen ejercicio de la “docencia”. Este alumnado, es el que hoy está colaborando en el Sistema de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y de otras Comunidades.

Desde 2016 la Fundación se ha centrado en formar a personal sociosanitario por ser lo que el mundo laboral demandaba, algo que se ha visto acrecentado con la pandemia vivida estos dos últimos años por la COVID. “Nuestro Centro de Formación tiene una excelente reputación en la preparación para este oficio y el curso de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, ha dado unos excelentes resultados a las casi 300 personas que han venido participando. La demanda en esta ocupación ha sido tan extraordinaria que resulta insignificante el número de personas que a día de hoy no están en activo”, apunta Charo Hernández.

En definitiva, la formación ha ido adaptándose a la realidad, pensando en dar respuesta en cada momento a las demandas laborales y conseguir así aportar al mercado laboral, alumnado preparado y cualificado capaz de competir y alcanzar una ocupación.

El espíritu fundacional de Fundación Hercesa sigue vigente adaptándose siempre a los nuevos tiempos, así 20 años después, la misión de la Fundación Hercesa se alinea perfectamente con los Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2030, cruciales en pleno 2022 para la consecución de un mundo más sostenible y justo. Trabajando para conseguir, entre otros, estos Objetivos de desarrollo:

- Fin de la pobreza

- Hambre cero

- Educación de calidad

- Igualdad de género

- Trabajo decente y crecimiento económico

- Ciudades y comunidades sostenibles

- Alianzas para lograr los objetivos

Fundación Hercesa tiene sentadas las bases para cumplir muchos años más y seguir siendo fieles a su principio de responsabilidad social, que como venimos afirmando, es la integración social y laboral de los colectivos desfavorecidos.