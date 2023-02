El proyecto hi! Cañaveral de la empresa hi! Real Estate supone un hito en la mejora constructiva de las viviendas asequibles de protección pública.

hi! Real Estate realiza “Entrega de llaves” de las viviendas de El Cañaveral

El pasado jueves, tuvo lugar en El Cañaveral (Calle Francisco Grande Covián, 20-26, Madrid) el acto simbólico de “Entrega de llaves” por parte de hi! Real Estate a los vecinos de la promoción hi! Cañaveral, calificada como VPPB (Viviendas de Protección Pública Básica). hi! Real Estate ha desarrollado un total de 1.380 viviendas asequibles en el sector, 1.225 de las cuales están entregadas a fecha enero de 2023.